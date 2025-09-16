La extradición de Hernán Bermúdez Requena, detenido en Paraguay el pasado 13 de septiembre, no será inmediata, pues el presunto líder de La Barredora no aceptó la extradición simplificada.

De acuerdo con el fiscal de Paraguay, Giovanni Grisetti, México tiene fecha límite para cumplir con los requisitos para la solicitud de extradición “normal”.

Esto debido a que Hernán Bermúdez Requena se negó a aceptar el proceso de extradición simplificada, mecanismo previsto por Paraguay y México para reducir los plazos de traslado.

Asimismo, resaltó que muchas veces los detenidos buscan alargar el proceso para no ser enviados a sus países de origen para ser juzgados.

México tiene tiempo límite para solicitar extradición de Hernán Bermúdez Requena

En entrevista con Azucena Uresti, el fiscal de Paraguay Giovanni Grisetti señaló que el proceso de extradición de Hernán Bermúdez Requena será tardado y México tiene una fecha límite para continuar con el proceso.

De acuerdo con Grisetti, la detención “ se arrancó con lo inicial”; que fue la solicitud de México, así como la orden de aprehensión girada por la Interpol.

Sin embargo, “ahora va a correr el plazo para que vayan agregando los documentos formalizadores” de la solicitud de extradición que, para este 16 de septiembre, aún no están en Paraguay, según el fiscal.

Según lo dicho por el fiscal paraguayo, México tiene un plazo máximo de 2 meses o 60 días para presentar la documentación que formalice la solicitud de extradición y esperar la contestación “de acuerdo a lo peticionado”.

"Ese es para esperar la contestación de México, ¿sí? Y luego resolver eh conforme a lo peticionado. Entonces, hay una posibilidad, ¿sí? Que en el mejor de los casos pueda salir ya la extradición, pero esto otra vez tiene un mecanismo recursivo que es la son las apelaciones, incidente, eh, aclaraciones, reposiciones, bueno, tienen otra vez otros canales, por eso es que este canal no tenemos un tiempo exacto para decir cuándo realmente va a salir oficialmente" Giovanni Grisetti,fiscal de Paraguay

Cabe señalar que luego de que México presente todos los documentos requeridos, Bermúdez Requena, vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), podría presentar recursos para retardar la extradición como:

apelaciones

aclaraciones

reposiciones

Paraguay urge a México completar solicitud de extradición de Hernán Bermúdez Requena

Asimismo, el fiscal de Paraguay señaló que “del lado de México el ya está corriendo el plazo” para completar la solicitud de extradición de Hernán Bermúdez Requena.

Grisetti aclaró que si México manda los documentos para robustecer la petición de extradición, esto "facilitaría que corrieran más rápido los plazos, que el juez tomara decisiones y la defensa del implicado también, pero esos papeles no han llegado todavía".