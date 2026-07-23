¿Quién es Jessica Johanna Oseguera González? Se trata de la hija mayor de Nemesio Oseguera, el Mencho, quien ha logrado mantener un bajo perfil pese a algunos señalamientos en su contra.

En el 2020, autoridades de Estados Unidos la detuvieron al acusarla de presuntas operaciones financieras con empresas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pero quedó en libertad.

De acuerdo con registros, Jessica Johanna Oseguera González colaboró con el grupo criminal que lideraba su padre el Mencho, al encabezar empresas fachada con las que el cártel lavó dinero.

Jessica Johanna Oseguera González, hija del Mencho (Especial)

¿Quién es Jessica Johanna Oseguera González?

Jessica Johanna Oseguera González es la hija del Mencho y de Rosalinda González, de quien se indica sería la mayor de los hijos del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Reportes de inteligencia indican que en el CJNG ha fungido como operadora financiera, pues se le señala por manejar empresas fantasma para ocultar ganancias del narcotráfico y lavar dinero.

Debido a lo anterior, autoridades de Estados Unidos la detuvieron en el mes de febrero de 2020 en Washington D.C. cuando acudió a una audiencia judicial de su hermano Rubén.

Jessica Johanna Oseguera González, hija del Mencho (Michelle Rojas/X)

Tras la captura se le informó que se le acusaba de 5 cargos por transacciones bancarias vinculadas al CJNG, ante lo cual se declaró culpable y recibió una condena de 30 meses de prisión.

Luego de cumplir con su sentencia, Jessica Johanna Oseguera González salió libre en marzo de 2022 al recibir un beneficio penitenciario, aunque se le sigue identificada como pieza clave del CJNG.

¿Cuántos años tiene Jessica Johanna Oseguera González?

Reportes periodísticos establecen que la hija del Mencho, quien es apodada como “La Negra”, nació el nació el 23 de julio de 1986, por lo que hasta julio de 2026 tendría 40 años de edad.

Jessica Johanna Oseguera González, hija del Mencho (Especial)

¿Quién es el esposo de Jessica Johanna Oseguera González?

En diversas fuentes se indica que sí está o estuvo casada con Julio Alberto Castillo Rodríguez, conocido con el alias de “El Chorro”, un operador de alto rango del CJNG.

No obstante, la periodista Anabel Hernández refiere que dicha relación que inició cuando la hija del Mencho era menor de edad, terminó años más tarde por supuesta violencia intrafamiliar.

¿Cuál es el signo zodiacal de Jessica Johanna Oseguera González?

A partir del dato de su fecha de nacimiento que se reporta en varios sitios, se puede establecer que “La Negra” sería del signo zodiacal de Leo.

¿Cuántos hijos tiene Jessica Johanna Oseguera González?

En los reportes sobre su relación con “El Chorro”, se apunta que Jessica Johanna Oseguera González tuvo 2 hijos con el criminal, mismos que quedaron al cuidado de su abuela Rosalinda González Valencia cuando fue detenida en Estados Unidos.

¿Qué estudió Jessica Johanna Oseguera González?

En cuanto a su formación académica, se corroboró en el Registro Nacional de Profesionistas que Jessica Oseguera González estudió la Licenciatura en Mercadotecnia en Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).

Jessica Johanna Oseguera González, hija del Mencho (Especial)

¿En qué ha trabajado Jessica Johanna Oseguera González?

En los informes de inteligencia se indica que para colaborar como operadora financiera para el CJNG, Jessica Johanna Oseguera González estuvo al frente de varias empresas fachada:

J&P Advertising S.A. de C.V. empresa de publicidad

JJGON S.P.R. de R.L. de C.V.

Mizu Sushi Lounge, un restaurante de sushi

Operadora Los Famosos S.A. de C.V. vinculada al restaurante Kenzo Sushi

Tequila Onze Black, una marca de tequila

Las Flores Cabañas / Cabañas La Loma, un complejo de cabañas vacacionales en Tapalpa, Jalisco

Dichos negocios donde “La Negra” figuró como dueña, directora o agente, fueron señalados en su momento por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como negocios facilitadores para el CJNG.