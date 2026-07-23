La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene asegurada una casa en Tijuana que es propiedad de Jessica Johanna Oseguera González, hija del Mencho, pese a 2 amparos que permiten su liberación.

Se trata de una casa en la calle del Volcán en la colonia Playas de Tijuana, Baja California, por la que se han emitido 2 resoluciones para liberarla a favor de Oseguera González.

Sin embargo y a pesar de las sentencias con las que la hija del Mencho legalmente puede disponer del inmueble, la FGR no lo ha liberado por la posible procedencia ilegal del mismo.

FGR mantiene posesión de una casa en Tijuana de la hija del Mencho pese a amparos

El 24 de febrero de 2023 se emitió una sentencia en la que se establece que una casa en Tijuana propiedad de una hija del Mencho, debe ser liberada por autoridades federales que la mantienen en resguardo.

Le resolución corresponde al amparo 1556/2018, en el que se acredita la propiedad de una casa a nombre de Jessica Johanna Oseguera González y por el cual se ordenó a la FGR liberar el inmueble.

“La Justicia Federal ampara y protege a Jessica Johanna Oseguera González, contra el acto reclamado a la autoridad responsable indicada en el considerando tercero de esta sentencia” Resolución a favor de la hija del Mencho

No obstante, el representante del Ministerio Público adscrito a la FGR que debía cumplir con el mandato establecido en el juicio de garantías, no procedió como se dispuso en el resolutivo del amparo que se emitió.

Ante el amparo, la FGR presentó un recurso de revisión para no ejecutar la liberación de la casa del hijo del Mencho, mismo que fue desechado por el Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito.

Pese a que la justicia ya dispuso que la fiscalía federal debe liberar el inmueble para que Oseguera González tome posesión de él, el bien permanece asegurado por agentes ministeriales.

Nemesio Oseguera, El Mencho (Michelle Rojas)

FGR acusa que casa de la hija del Mencho proviene de recursos ilícitos

Aun cuando al menos un par de amparos ya ordenaron que libere el inmueble propiedad de la hija del Mencho, la FGR no ha acatado los mandatos judiciales.

Se reporta que la fiscalía federal se niega a retirar la custodia de la casa en Tijuana, porque acusa que la misma habría sido adquirida con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con la FGR, aunque Oseguera González no tiene ningún proceso en contra, tiene “un alto grado de probabilidad” de participar en supuestas operaciones con recursos ilícitos.

En ese sentido, acusa que ha vulnerado “los bienes jurídicos tutelados, consistentes en la estabilidad económica del país y la seguridad del sistema financiero mexicano, así como la seguridad nacional”.

Asimismo, ha advertido que de entregar la casa, se provocará una afectación a la “seguridad de la sociedad”, pues se estaría permitiendo que los criminales se escondan y se legitimizan sus ganancias.