Ismael Jaidar Monter, secretario General del IPN ha sido el encargado de llevar las mesas de diálogo con los estudiantes tras más de 2 meses de protestas.

Los estudiantes del IPN han mantenido sus protestas ante lo que señalan como una crisis estructural y el señalamiento de presuntos malos manejos financieros.

Te contamos todo lo que sabemos sobre Ismael jaidar Monter, secretario General del IPN, como:

¿Quién es Ismael Jaidar Monter?

¿Cuántos años tiene Ismael Jaidar Monter?

¿Cuál es el signo zodiacal de Ismael Jaidar Monter?

¿Ismael Jaidar Monter tiene esposa?

¿Ismael Jaidar Monter tiene hijos?

¿Qué estudió Ismael Jaidar Monter?

¿Cuál es la trayectoria de Ismael Jaidar Monter? y más

¿Quién es Ismael Jaidar Monter?

Ismael Jaidar Monter es un académico y funcionario público mexicano que actualmente funge como secretario general del IPN.

El académico tiene más de 20 años de experiencia como docente en el Politécnico Nacional donde ha sido una figura clave en el desarrollo institucional.

¿Cuántos años tiene Ismael Jaidar Monter?

Ismael Jaidar Monter nació el 21 de julio de 1974, por lo que actualmente tiene 52 años de edad.

¿Cuál es el signo zodiacal de Ismael Jaidar Monter?

Ya que Ismael Jaidar Monter cumple años el 21 de julio, el secretario general del IPN nació bajo el signo zodiacal de cáncer.

¿Ismael Jaidar Monter tiene esposa?

Se desconoce si Ismael Jaidar Monter tiene o no esposa.

¿Ismael Jaidar Monter tiene hijos?

De acuerdo con sus redes sociales, Ismael Jaidar Monter tiene una hija de entre 20 y 21 años de edad.

¿Qué estudió Ismael Jaidar Monter?

Ismael Jaidar Monter tiene una maestría en Ciencias en Administración y Desarrollo de la Educación, así como una licenciatura en Ingeniería Mecánica por la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) de Azcapotzalco.

Asimismo, ha realizado varios diplomados y especializaciones como:

Coaching de Equipos en Educación desde la Teoría Sistémica y Programación Neurolingüística.

Formación y Actualización Docente para un Nuevo Modelo Educativo.

La Tutoría y los Retos del Acompañamiento en la Formación Integral del Estudiante del IPN en el Nivel Superior.

¿Cuál es la trayectoria de Ismael Jaidar Monter?

Ismael Jaidar Monter se ha desempeñado como docente y administrativo dentro del IPN desde hace más de 20 años; actualmente es profesor invitado en la Unidad Profesional de Ingeniería en energía y Movilidad (UPIEM) del IPN; asimismo, se desempeña como titular de la Secretaría General del IPN.

También se ha desempeñado como: