El secretario general del IPN, Ismael Jaidar Monter, abandonó la tercera mesa de diálogo que sostenía con estudiantes tras recibir reclamos por la forma en la que trabajadores recuperaron las instalaciones del Canal Once.

De acuerdo con Ismael Jaidar Monter, reanudará los diálogos cuando los estudiantes del IPN estén dispuestos a discutir el pliego petitorio que, recordó, no habla en ningún punto sobre la televisora.

Mientras tanto, los estudiantes lo llamaron a presentar su renuncia y lo acusaron de ser un “funcionario público cobarde”.

Ismael Jaidar Monter, secretario general del IPN (MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM / Mario Jasso)

Secretario general del IPN abandona diálogo con estudiantes hasta que retomen pliego petitorio

De acuerdo con el secretario general del IPN, decidió abandonar la mesa de diálogo que sostenía con estudiantes el pasado 4 de agosto debido a que no se estaba tomando en cuenta el pliego petitorio que compartieron.

Ismael Jaidar Monter decidió levantar la que fue la tercera mesa de diálogo sin llegar a ningún acuerdo debido a que los estudiantes del IPN insistían en reclamar la forma en que el Canal Once fue recuperado por los trabajadores.

El secretario general resaltó que no volverá a tocar el tema de Canal Once y señaló que, a poco más de 2 meses del conflicto, no se ha podido acordar nada respecto a su pliego petitorio.

“Voy a comentarles nuevamente: hay una negativa de continuar con la mesa. Yo no voy a seguir tocando el (tema) Canal Once. Yo les agradezco mucho la atención y la recepción. Yo me retiro, muchas gracias” Ismael Jaidar Monter, secretario general del IPN

Asimismo, reiteró a los estudiantes que “no vamos a permitir que sigan ofendiendo. Vamos a reanudar el diálogo cuando estén dispuestos a tocar los puntos del pliego petitorio”.

Así fue el momento en el que se rompió el diálogo entre alumnos y autoridades del IPN



Entre reclamos que después se convirtieron en gritos, fue como se levantó de la mesa de negociación el secretario general del IPN, Jaidar Monter.



“Es lamentable, aquí se exhiben”, empezó… pic.twitter.com/qID0HrseN1 — Abejorro (@AbejorroMedia) August 5, 2026

Estudiantes del IPN reclaman falta de cobertura de su mesa de diálogo

Por su parte, los estudiantes reclamaron que en la mesa de diálogo que se realizó en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) no había representantes de Canal Once.

De acuerdo con los estudiantes, debía haber presencia de la televisora para transmitir la mesa y su ausencia muestra “que el canal no está para los intereses de los politécnicos ni de las audiencias que dicen proteger”.

Asimismo, reclamaron la recuperación de las instalaciones de la televisora y cuestionaron si el secretario general autorizó la “toma violenta”.