Hugo Alejandro Concha Cantú, jurista e investigador, se desempeña como Abogado General de la UNAM desde febrero de 2023, nombrado por el entonces rector Enrique Graue.

Especialista en justicia y democracia, ha enfrentado retos institucionales como la cancelación del contrato de la UNAM con Territorium Life por irregularidades en el examen de ingreso a licenciatura, impulsando auditorías tecnológicas y legales.

Investigador del IIJ desde 1994 y fundador de la revista Reforma Judicial, ha ocupado cargos en el IFE, la CNDH y organismos internacionales como el BID.

Hugo Concha, abogado general de la UNAM (Tomada de video)

¿Quién es Hugo Concha, abogado general de la UNAM?

Hugo Alejandro Concha Cantú es un destacado jurista e investigador que actualmente se desempeña como Abogado General de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Fue nombrado en este cargo el 28 de febrero de 2023 por el rector Enrique Graue Wiechers, en sustitución de Alfredo Sánchez Castañeda.

Sus principales áreas de interés son la justicia y la democracia en México.

En el ejercicio de su cargo actual, ha tenido que enfrentar retos institucionales significativos. En agosto de 2026, anunció la cancelación del contrato con la empresa Territorium Life tras registrarse irregularidades en el examen de ingreso a licenciatura en línea.

Concha Cantú ha impulsado la realización de auditorías tecnológicas y ha solicitado la intervención de la Auditoría Superior de la Federación para esclarecer dichas fallas.

¿Cuántos años tiene Hugo Concha, abogado general de la UNAM?

No hay información sobre la fecha de nacimiento de Hugo Concha.

¿Quién es la esposa de Hugo Concha, abogado general de la UNAM?

Hugo Concha ha mantenido su vida privada lejos del ojo público, por lo que no hay información confirmada sobre si se encuentra casado.

¿Qué signo zodiacal es Hugo Concha, abogado general de la UNAM?

Al no tenerse información sobre la fecha de nacimiento de Hugo Concha, se desconoce su signo zodiacal.

Hugo Concha, abogado general de la UNAM (Tomada de video)

¿Cuántos hijos tiene Hugo Concha, abogado general de la UNAM?

No hay información pública sobre si Hugo Concha tiene hijos.

¿Qué estudió Hugo Concha, abogado general de la UNAM?

Hugo Concha cuenta con una sólida preparación académica internacional:

Licenciatura en Derecho: Obtenida en la UNAM con mención honorífica.

Maestría en Relaciones Internacionales: Por la Universidad Johns Hopkins (The Paul H. Nitze School of Advanced International Studies).

Doctorado: Es candidato a doctor en Ciencia Política por la Universidad de Washington.

Especialidades: Posee estudios especializados en Sistemas Jurídicos Acusatorios Comparados por la Universidad de Tufts y en Anticorrupción por la International Anticorruption Academy de Austria.

¿En qué ha trabajado Hugo Concha, abogado general de la UNAM?

Desde 1994, es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, donde fundó y dirige la revista Reforma Judicial.

Su carrera académica incluye haber sido profesor de Derecho Constitucional, Sociología Jurídica y Derecho Angloamericano en la UNAM y en el ITAM. Asimismo, ha sido investigador visitante en instituciones de España, como la Fundación Ortega y Gasset y la Universidad Pompeu Fabra.

Antes de ser Abogado General de la UNAM, ocupó diversos cargos de alta responsabilidad en el sector público y organismos autónomos:

Sector Electoral: Fungió como Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral (IFE) en 2008 y fue Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica entre 2005 y 2010.

Derechos Humanos: Fue asesor del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en los años 2000 y 2002.

Gobierno Federal: Se desempeñó como asesor del Procurador General de la República (1994) y subdirector de Asuntos Internacionales en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Organismos Internacionales: Fue consultor externo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Es autor y coautor de numerosas obras, entre las que destacan “Justicia electoral en movimiento” (2024), “Repensar el Tribunal Electoral” (2022) y “La corrupción en México: percepción, prácticas y sentido ético” (2015).