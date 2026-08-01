Tras la crisis en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por las irregularidades en el examen de admisión, ha trascendido que Patricia Dávila, quien fuera secretaria general, fue destituida.

De acuerdo con la información, Patricia Dávila no asistió a la reunión de este viernes 31 de julio e, incluso, se habría despedido de su equipo de trabajo y habría abandonado las oficinas de Rectoría.

¿Quién es Patricia Dávila?

Patricia Dolores Dávila Aranda es una bióloga especializada en sistemática vegetal, biogeografía y conservación de recursos naturales. Ha desempeñado importantes cargos académicos y administrativos en la UNAM.

Tras asumir el cargo de rector de la UNAM, Leonardo Lomelí designó a Patricia Dávila como secretaria general.

Patricia Dávila, secretaria general de la UNAM (Cuartoscsuro / Tercero Díaz)

Como secretaria general de la UNAM, Patricia Dávila era la responsable de coordinar los principales procesos académicos y administrativos; entre ellos, la admisión de nuevos estudiantes.

¿Qué edad tiene Patricia Dávila?

Patricia Dávila tendría 71 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Patricia Dávila?

Dado que Patricia Dávila nació el 25 de abril de 1955, su signo zodiacal es Tauro.

¿Patricia Dávila está casada?

No hay información pública sobre si Patricia Dávila tiene esposo.

¿Patricia Dávila tiene hijos?

No existen registros o datos biográficos públicos oficiales que mencionen si Patricia Dávila, exsecretaria general de la UNAM, tiene hijos.

¿Qué estudió Patricia Dávila?

Patricia Dávila estudió la licenciatura de Bióloga en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); posteriormente, cursó la Maestría en Ciencias en la Facultad de Ciencias de la UNAM, obteniendo el grado en 1985.

Consiguió su título de Doctora en la Iowa State University (Universidad Estatal de Iowa) en Estados Unidos en 1988, gracias a una beca otorgada de manera conjunta entre la UNAM y el Conacyt.

¿Quién es Patricia Dávila? Exsecretaria general de la UNAM (Cortesía)

¿Cuál es la trayectoria de Patricia Dávila?

La trayectoria profesional de la doctora Patricia Dolores Dávila Aranda abarca más de cuatro décadas dedicadas a la investigación científica, la docencia y la alta dirección universitaria en México.

Entre los cargos que ha ocupado dentro de la UNAM destacan:

Investigadora titular de la FES Iztacala

Directora de la FES Iztacala (2012–2020)

Coordinadora General de Estudios de Posgrado de la UNAM

Secretaria de Desarrollo Institucional

Primera mujer en ocupar la Secretaría General de la UNAM

Investigadora Emérita del Sistema Nacional de Investigadores y autora de alrededor de 150 publicaciones científicas

Directora del Herbario Nacional de México (MEXU) dentro del Instituto de Biología de la UNAM

Secretaria de Desarrollo Institucional

Además, Patricia Dávila obtuvo el Premio Botánico de Excelencia por sus aportaciones al conocimiento vegetal, así como la Medalla al Mérito Universitario.