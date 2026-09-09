Stefano Cremasco Cicero, el empresario mexico argentino vivió y trabajó en Estados Unidos.

Se desempeñaba como Gerente de Operaciones de un lujoso restaurante de carnes.

Entre sus planes a corto plazo se encontraba la apertura de un nuevo local; no obstante, el rumbo de su vida cambió el pasado 4 de septiembre, día en que murió su madre.

En SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre él.

¿Quién es Stefano Cremasco Cicero? Empresario mexicano argentino

Stefano Cremasco Cicero nació en México y tiene ascendencia argentina. Se mudó a Estados Unidos bajo una visa de inversionista.

Hasta hace unos días se desempeñaba como Gerente de operaciones del restaurante “1986 Steak House”, ubicado en Coconut Grove, Miami.

Fue detenido y trasladado al Centro Correccional Turner Guilford Knight. Se le acusa de ser el presunto asesino de su madre.

A este señalamiento se suma una orden de retención migratoria.

Stefano Cremasco Cicero (Gesabi Hernández / Facebook)

¿Qué edad tiene Stefano Cremasco Cicero? Empresario mexicano argentino

Se desconoce la fecha de nacimiento de Stefano Cremasco Cicero; sin embargo, por distintos medios de comunicación se sabe que tiene 36 años de edad.

¿Quién es la esposa de Stefano Cremasco Cicero? Empresario mexicano argentino

Stefano Cremasco Cicero es un hombre casado; sin embargo, se desconoce el nombre de su esposa.

Stefano Cremasco Cicero (Casos Crimen y Misterio / Facebook)

¿Qué signo zodiacal es Stefano Cremasco Cicero? Empresario mexicano argentino

Se desconoce la fecha de nacimiento de Stefano Cremasco Cicero y, por tanto, su edad.

¿Cuántos hijos tiene Stefano Cremasco Cicero? Empresario mexicano argentino

Al no ser una figura pública, se desconoce esta información sobre Stefano Cremasco Cicero.

¿Qué estudió Stefano Cremasco Cicero? Empresario mexicano argentino

Se desconoce esta información sobre Stefano Cremasco Cicero.

Stefano Cremasco Cicero (Gesabi Hernández / Facebook)

¿En qué ha trabajado Stefano Cremasco Cicero? Empresario mexicano argentino

Stefano Cremasco Cicero trabajaba como gerente del lujoso restaurante de carnes “1986 Steak House”.

Establecimiento que pertenece a Grupo Orfano y cuyo nombre hace referencia a la victoria de la Selección de Argentina en el Mundial de México 1986.