Héctor Melesio Cuén Díaz es hijo de Héctor Melesio Cuén Ojeda, quien fuera exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y político asesinado en 2024; por lo que te decimos quién es con detalles como:

¿Quién es Melesio Cuén Díaz, hijo de Héctor Melesio Cuén?

¿Qué edad tiene Melesio Cuén Díaz, hijo de Héctor Melesio Cuén?

¿Melesio Cuén Díaz, hijo de Héctor Melesio Cuén tiene esposa?

¿Qué signo zodiacal es Melesio Cuén Díaz, hijo de Héctor Melesio Cuén?

¿Melesio Cuén Díaz, hijo de Héctor Melesio Cuén tiene hijos?

¿Qué estudió Melesio Cuén Díaz, hijo de Héctor Melesio Cuén?

¿En qué trabajó Melesio Cuén Díaz, hijo de Héctor Melesio Cuén?

Melesio Cuén Díaz, hijo de Héctor Melesio Cuén (Melesio Cuén Díaz / Facebook )

¿Quién es Melesio Cuén Díaz, hijo de Héctor Melesio Cuén?

Héctor Melesio Cuén Díaz es un académico, empresario y exfuncionario público mexicano, pero también es conocido públicamente por ser hijo del político, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y fundador del Partido Sinaloense (PAS), Héctor Melesio Cuén Ojeda.

Cuén Díaz ha estado estrechamente vinculado a la comunidad universitaria de la UAS como exdirector de Bienes y Suministros de la misma y, en tiempos recientes, ha figurado en el ámbito público debido a procesos de investigación y debates relacionados con la administración de recursos en dicha casa de estudios.

Ha estado involucrado en actividades políticas y empresariales familiares, y ha sido figura pública tras el asesinato de su padre en 2024.

Melesio Cuén Díaz, hijo de Héctor Melesio Cuén (Melesio Cuén Díaz / Facebook )

¿Qué edad tiene Melesio Cuén Díaz, hijo de Héctor Melesio Cuén?

La fecha de nacimiento de Héctor Melesio Cuén Díaz no es pública, por lo que no es posible confirmar su edad exacta con información oficial o verificable.

No obstante, los registros públicos de la propia Universidad Autónoma de Sinaloa indican como su fecha de nacimiento el 22 de diciembre, y se especula que nació alrededor de 1985; en 2026 tiene alrededor de 40-41 años.

¿Melesio Cuén Díaz, hijo de Héctor Melesio Cuén tiene esposa?

Sí, está casado con Belinda Portugal Domínguez, quien también participa en actividades empresariales de la familia. Contrajo matrimonio con ella tras un noviazgo de 8 años.

Ella es licenciada y empresaria, socia de empresas familiares y representante legal de varios de los proyectos e inversiones de la familia.

Melesio Cuén Díaz, hijo de Héctor Melesio Cuén (Melesio Cuén Díaz / Facebook )

¿Qué signo zodiacal es Melesio Cuén Díaz, hijo de Héctor Melesio Cuén?

Debido a que su fecha de nacimiento no es pública, tampoco es posible determinar cuál es su signo zodiacal; sin embargo, ya que en algunas fuentes se especula que su cumpleaños sería en 22 de diciembre, Melesio Cuén Díaz sería Capricornio.

¿Melesio Cuén Díaz, hijo de Héctor Melesio Cuén tiene hijos?

Sí, Melesio Cuén Díaz, hijo de Héctor Melesio Cuén tiene hijos y aunque ha mantenido esta parte de su vida en privado, se mencionan en contextos familiares, como publicaciones sobre nacimientos y familia en redes sociales.

Melesio Cuén Díaz, hijo de Héctor Melesio Cuén (Melesio Cuén Díaz / Facebook )

¿Qué estudió Melesio Cuén Díaz, hijo de Héctor Melesio Cuén?

De acuerdo con la información, Héctor Melesio Cuén Díaz estudió lo siguiente:

Licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS, 2008).

Maestría en Administración de Negocios (área de Recursos Humanos) por el TecMilenio (2012).

Doctorado en Psicopedagogía y Desarrollo del Potencial Humano por el Centro de Investigación e Innovación Educativa del Noroeste (CIIEN, 2017). Es profesor de tiempo completo en la UAS y ha ingresado al Sistema Nacional de Investigadores.

Melesio Cuén Díaz, hijo de Héctor Melesio Cuén (Melesio Cuén Díaz / Facebook )

¿En qué trabajó Melesio Cuén Díaz, hijo de Héctor Melesio Cuén?

La trayectoria laboral de Melesio Cuén Díaz se divide principalmente entre la administración universitaria y los negocios privados:

En el sector público/universitario: Se desempeñó como Director de Control de Bienes e Inventarios también referida como Dirección de Bienes y Suministros de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), cargo al que renunció en mayo de 2023.

También ha participado como coautor en diversas publicaciones y artículos de investigación científica respaldados por la universidad.

Secretaría Académica de la Universidad - UAS - Universidad Autónoma de Sinaloa

Investigador colaborador en proyectos científicos enfocados en medicina, COVID-19, salud materno infantil y enfermedades pediátricas.

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) desde 2023 por sus aportaciones en investigación científica.

En el sector privado: Es un activo empresario en el estado de Sinaloa, involucrado como socio y accionista en distintas unidades comerciales familiares como HB Operaciones dedicada al giro de lavanderías e Inmobiliaria Luis XV, entre otros negocios de servicios y restauranteros como el restaurante Casa María.