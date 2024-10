En torno al caso de Héctor Melesio Cuén Ojeda, ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha Moya,reaccionó ante la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) y lo que considero el “mito” de su supuesto encuentro con Ismael Zambada García, alias el Mayo Zambada.

El domingo 20 de octubre la FGR reveló el hallazgo de sangre en la finca ubicada en Huertos del Pedregal, Culiacán, lugar donde el Mayo Zambada fue secuestrado por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán, para ser entregado a las autoridades de Estados Unidos.

Esta versión pone en entredicho la información de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, la cual afirmó que Héctor Melesio Cuén Ojeda fue asesinado en un supuesto asalto en una gasolinera de Culiacán, ubicada en La Presita.

Además, el propio Mayo Zambada aseguró en una carta que el día de su secuestro tenía previsto reunirse tanto con el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa como con el propio Rubén Rocha.

Rubén Rocha Moya fue cuestionado por le caso de Héctor Melesio Cuén Ojeda tras la investigación de la FGR que señaló un “montaje” de la Fiscalía de Sinaloa, hecho por el que dijo que la revelación no merece una calificación de su parte.

“Nadie está excluido de ser investigado, citado sobre este tema”, dijo el gobernador, quien hizo énfasis en que será la FGR la que determinará su proceder legal, pero evitó hacer mayores comentarios pues dijo que ya opinó sobre el caso.

“No, yo no tengo opinión, ya la tuve. ¿Qué dije? Atraiga señor presidente, sirva de intermediario (...) Y si pedimos que la investigara es porque creemos en las instituciones y particularmente en la FGR que está haciendo su trabajo”

El gobernador dijo no poder emitir “opiniones de valor” en un proceso de investigación. En ese sentido, insistió en que son las autoridades ministeriales las que tienen las facultades y les corresponde opinar sobre el caso de Héctor Melesio Cuén Ojeda.

“La opinión mía no vale, puede verse mal que tengas una opinión porque aunque la tuviera no la puedes dar. Eso no corresponde porque eso afecta el proceso”

Rubén Rocha Moya