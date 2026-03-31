¿Quién es Gustavo Ayón? Se trata del exbasquetbolista en la NBA que en la actualidad se desempeña como político en Nayarit.

De cara a las elecciones 2027, la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano destapó al también exseleccionado nacional como su abanderado para competir por el gobierno del estado de Nayarit.

Gustavo Ayón, la apuesta de Movimiento Ciudadano para gobernar Nayarit (Michelle Rojas/SDPnoticias)

¿Quién es Gustavo Ayón?

Gustavo Ayón, conocido como "El Titán de Nayarit“, es un exbasquetbolista mexicano que gozó del mayor éxito deportivo, debido a que tuvo una carrera que lo llevó de la NBA al Real Madrid en España.

En la NBA jugó para New Orleans Hornets, Orlando Magic, Milwaukee Bucks y Atlanta Hawks, mientras que en España conquistó la Euroliga 2015 con el Real Madrid, así como otros títulos nacionales.

Con la Selección Mexicana de basquetbol fue pieza clave en el Premundial FIBA Américas 2013, donde México obtuvo el histórico pase al Mundial de España 2014 siendo pieza clave y líder.

Gustavo Ayón (Especial)

Tras su retiro del deporte profesional, Gustavo Ayón incursionó en la política, pues en 2024 fue electo presidente municipal de Compostela bajo las siglas de Morena, iniciando su carrera pública

Sin embargo, en marzo de 2026, la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano destapó a Gustavo Ayón como su candidato a la gubernatura de Nayarit para las elecciones estatales de 2027.

¿Cuántos años tiene Gustavo Ayón?

De acuerdo con la información de perfiles deportivos y políticos, Gustavo Ayón nació el 1 de abril de 1985 en Zapotán, Nayarit, por lo que hasta marzo de 2026 tiene 40 años.

¿Quién es la esposa de Gustavo Ayón?

La esposa de Gustavo Ayón es la modelo Estefana Carrillo, con quien ha formado una familia que lo acompaña de forma constante en sus actividades públicas.

Gustavo Ayón y su esposa (ayongustavo14/X)

¿Cuántos hijos tiene Gustavo Ayón?

En sus redes sociales, Gustavo Ayón suele compartir fotos junto a su familia, por lo que se sabe que tiene 2 hijas de nombres Isabella y Hellen.

Gustavo Ayón y sus hijas (ayongustavo14/X)

¿Qué estudió Gustavo Ayón?

No hay información pública confirmada sobre estudios universitarios de Gustavo Ayón, lo que sí se sabe es que su formación estuvo enfocada desde joven en el basquetbol profesional.

¿En qué ha trabajado Gustavo Ayón?

En cuanto a la experiencia laboral con la que cuenta Gustavo Ayón, los registros y perfiles indican que ha trabajado en lo siguiente:

Halcones de Xalapa (2006-2009)

Vaqueros de Agua Prieta (2007)

Dorados de Playa del Carmen (2008)

Baloncesto Fuenlabrada, España (2009-2011)

Tenerife CB, España (2009-2010)

Marinos de Anzoátegui, Venezuela (2009)

New Orleans Hornets, NBA (2011-2012)

Orlando Magic, NBA (2012-2013)

Milwaukee Bucks, NBA (2013)

Atlanta Hawks, NBA (2013-2014)

Real Madrid, España (2014-2019)

Zenit de San Petersburgo, Rusia (2019-2020)

Astros de Jalisco, México (2020)

Capitanes de Arecibo, Puerto Rico (2021)

Venados de Mazatlán, México (2022)

Presidente municipal de Compostela, Nayarit (2024)

Gustavo Ayón, la apuesta de Movimiento Ciudadano por el gobierno de Nayarit en 2027

Gustavo Ayón, exbasquetbolista y actual presidente municipal de Compostela, fue presentado por Movimiento Ciudadano como su apuesta para la gubernatura de Nayarit en las elecciones 2027.

El anuncio se realizó el 30 de marzo de 2026, cuando Jorge Álvarez Máynez dio a conocer que Gustavo Ayón busca regresarle a Compostela y a Nayarit una parte de lo que recibió.

Cabe destacar que llegó a la presidencia municipal bajo las siglas de Morena en 2024, pero decidió dejar ese partido para incorporarse a Movimiento Ciudadano rumbo a la contienda estatal.