El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, sostuvo una intensa jornada de trabajo en la Ciudad de México, donde refrendó la coordinación plena con el Gobierno de México en materia de seguridad y justicia.

Durante la reunión con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y con el titular de la SSPC estatal, Manases Langarica Verdín, el mandatario destacó la estrategia conjunta para garantizar la tranquilidad de las familias nayaritas.

Reiteramos el compromiso de nuestro estado, de seguir trabajando en coordinación plena, por la tranquilidad de las familias nayaritas. Con el respaldo del gobierno de la presidenta de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, continuaremos llevando a cabo una estrategia conjunta, responsable y con visión de futuro, con personal capacitado, equipado y comprometido con el bienestar de todos los municipios de la entidad. Miguel Ángel Navarro Quintero

Navarro Quintero sostiene una visión de justicia social para Nayarit

Posteriormente, el gobernador sostuvo un encuentro con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz; las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Sara Irene Herrerías Guerra y María Estela Ríos González; así como con el ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía, originario de Tuxpan.

En la reunión, Navarro Quintero reiteró la visión de un Poder Judicial cercano a la ciudadanía y comprometido con la justicia social, destacando la importancia de garantizar derechos y atender las demandas reales de la población.

Navarro Quintero refuerza coordinación con Gobierno Federal por seguridad en Nayarit. (Cortesía )

El mandatario destacó que la democratización del Poder Judicial es esencial para restablecer la confianza ciudadana y consolidar un sistema de justicia ágil y eficiente. Afirmó que Nayarit mantendrá una coordinación estrecha con el gobierno federal para promover una justicia más humana y accesible.