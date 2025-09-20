El diputado de Morena, Guillermo Santiago, retomó una advertencia que lanzó Humberto Moreira, ex gobernador del estado de Coahuila, contra el PRI en el año 2022.

Se trató de un mensaje que Humberto Moreira publicó mediante video, al cual Guillermo Santiago hizo referencia para advertir que “no se dejen engañar por PRI”.

Dicha advertencia fue lanzada por Humberto Moreira contra su hermano Rubén Moreira, actual coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, y su cuñada Carolina Viggiano, previo a las elecciones en el estado de Hidalgo 2022.

“Lo digo yo porque conozco perfectamente bien al esposo de la candidata y a la candidata y sé de lo que son capaces, de convertir a Hidalgo en un estado lleno de balaceras, de muertos, de ejecuciones extrajudiciales, un Estado donde se robarían la tranquilidad de todos los hidalguenses, un Estado donde se fugarían los recursos que son del pueblo. No se dejen engañar por PRI, esa gente es capaz de todo, son los reyes del fraude electoral en México. Son capaces de hacer cualquier cosa... de comprar votos, de hacer promesas sin cumplir, de comprar representantes de casilla”. Humberto Moreira

Guillermo Santiago manifestó que esto muestra de que el PRI, durante décadas, convirtió a México en un país “rehén de sus trampas”, además de saquear los recursos del pueblo, y hacer lo que sea para no perder el poder.

Ante ello, el diputado de Morena aseguró que hoy en día la ciudadanía “le dio la espalda al PRI”, asegurando que son el pasado oscuro de la política en México.

Humberto Moreira (DEMIAN CHÁVEZ/CUARTOSCURO / Moisés Pablo Nava)

Tras retomar advertencia de Humberto Moreira, diputado de Morena se lanza contra Alito Moreno

Luego de retomar la advertencia de Humberto Moreira contra el PRI, Guillermo Santiago se lanzó en contra de Rubén Moreira y Alejandro “Alito” Moreno, líder nacional priista.

Al respecto, el diputado de Morena retomó el señalamiento de “Moreirato”,al que aseguró no se trata de un simple apodo, sino de la descripción de un régimen del PRI que saqueó Coahuila.

Guillermo Santiago aseguró que Rubén Moreira y “Alito” Moreno son la “mancuerna perfecta de corrupción”, pues acusó que el primero endeudó a

Coahuila, mientras que el segundo ve al PRI como un negocio personal.

El legislador morenista aseveró que ambos priista representan años de saqueo a la ciudadanía, por lo que Coahuila merece ahora justicia, dignidad y que no haya más pactos entre mafias.