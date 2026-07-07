El abogado mexicano Gerardo Rincón Flores es el actual defensor de Joaquín “El Chapo” Guzmán en México y recientemente confirmó que las cartas que circulan a nombre del capo no son auténticas.
Además de representar al exlíder del Cártel de Sinaloa, Rincón Flores ha sido abogado de Dámaso “N”, entrenador en Nuevo León acusado de abuso sexual.
En su trayectoria también figura como exaspirante a la presidencia municipal de Salinas Victoria, Nuevo León, por el partido Vida NL, y como presidente del Colegio de Abogados Audcati AC.
¿Quién es Gerardo Rincón Flores?
Gerardo Rincón Flores es el abogado de Joaquin “El Chapo” Guzmán en México, quien confirmó que las cartas que han circulado a su nombre no son suyas.
¿Qué edad tiene Gerardo Rincón Flores?
Gerardo Rincón Flores tiene alrededor de 51 años de edad.
¿Quién es la esposa Gerardo Rincón Flores?
Se desconoce ese dato de Gerardo Rincón Flores.
¿Qué signo zodiacal es Gerardo Rincón Flores?
Ese dato no es conocido.
¿Cuántos hijos tiene Gerardo Rincón Flores?
Se desconoce ese dato.
¿Qué estudió Gerardo Rincón Flores?
Gerardo Rincón Flores es abogado ya actualmente cuenta con el grado de doctor, aunque no es público en qué institución cursó sus estudios.
¿En qué ha trabajado Gerardo Rincón Flores?
Gerardo Rincón Flores actualmente es abogado de El Chapo en México. Tambien ha sido defensor de Dámaso “N”, un entrenador en Nuevo León acusado de abuso sexual.
En el pasado fue aspirante a presidente municipal de Salian Victoria, Nuevo León, por el partido Vida NL. Ha sido presidente del Colegio de Abogados Audcati AC.