¿Quién es Adrián Arellano? Se trata del abogado de las víctimas del Tren Interoceánico que presentó una denuncia contra contratistas del proyecto ate la FGR y de quien te contamos estos detalles:

¿Quién es Adrián Arellano?

¿Cuántos años tiene Adrián Arellano?

¿Quién es la esposa de Adrián Arellano?

¿Cuál es el signo zodiacal de Adrián Arellano?

¿Cuántos hijos tiene Adrián Arellano?

¿Qué estudió Adrián Arellano?

¿En qué ha trabajado Adrián Arellano?

Denuncias contra contratistas del Tren Interoceánico; abogados llaman a no politizar (Eduardo Díaz/SDPnoticias )

¿Quién es Adrián Arellano?

Adrián Arellano es un abogado que ha representado casos penales de gran relevancia, por lo que su nombre aparece en procesos donde la defensa exigió rigor técnico y presencia constante.

El abogado suele tocar temas relacionados con delitos como pornografía infantil y grooming, en torno a los cuales cuestiona la capacidad institucional para prevenir y sancionar.

De la misma forma, el jurista aborda temas procesales como suspensión del acto reclamado, principio de publicidad y tiempos procesales, además de destacar retos del sistema acusatorio.

Por el caso del accidente del Tren Interoceánico, asumió la defensa de las víctimas al presentar una denuncia ante la FGR en contra de las empresas contratistas del proyecto.

Adrián Arellano (adrian_aregino/Instagram )

¿Cuántos años tiene Adrián Arellano?

A pesar de que en la web hay distintas fichas curriculares de Adrián Arellano, en ninguna se mencionan datos como la fecha de nacimiento o su edad en específico.

¿Quién es la esposa de Adrián Arellano?

Dado que mantiene un bajo perfil en lo referente a su entorno personal, no se conocen detalles con respecto a su familia, debido a lo cual no es posible saber si tiene esposa.

Adrián Arellano (adrian_aregino/Instagram )

¿Cuál es el signo zodiacal de Adrián Arellano?

A partir de algunos posts que despachos e instituciones académicas han compartido, se sabe que el abogado cumple años el 23 de febrero, es decir que su signo zodiacal es el de Piscis.

¿Cuántos hijos tiene Adrián Arellano?

No existen datos relacionados con el entorno familiar Adrián Arellano, debido a que en sus redes sociales solo comparte publicaciones relacionadas con su trabajo, por lo que no se sabe si tiene hijos.

Adrián Arellano (adrian_aregino/Instagram )

¿Qué estudió Adrián Arellano?

En lo que corresponde a la formación académica del abogado, los datos que se incluyen en distintos perfiles establecen que el representante de las víctimas del Tren Interoceánico estudió esto:

Licenciado en Derecho por la UNAM

Maestría en Juicios Orales por el INDEPAC

Máster en Derecho Probatorio en la Universidad de Barcelona

Doctorado por la Universidad Panamericana

Cursando un segundo Doctorado en la UNAM

¿En qué ha trabajado Adrián Arellano?

En lo que respecta a la experiencia laboral con la que cuenta Adrián Arellano Regino, los datos que se alojan en los mismos espacios curriculares indican que ha trabajado en estos puestos:

Cofundador del despacho especializado en materia penal Vega Mac Gregor Arellano S.C.

Trabajó durante 10 años en el despacho Regino Abogados S.C.

Experiencia en la procuración de justicia

Profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM, donde imparte las materias Delitos en particular y Procesal penal

Columnista en diversos espacios de opinión como El Heraldo, Nexos y otros

Adrián Arellano (adrian_aregino/Instagram )

Adrián Arellano, abogado de las víctimas del Tren Interoceánico, presentó una denuncia ante la FGR

El abogado Adrián Arellano presentó el 5 de enero, una denuncia por el caso del descarrilamiento del Tren Interoceánico ante la Fiscalía General de la República (FGR).

En ella, señaló a las constructoras COMSA Infraestructura, Grupo Diamante y Daniferrotools, además de servidores públicos, por irregularidades detectadas en auditorías de la ASF.

De acuerdo con lo informado por el abogado, en el caso representa a la familia Iglesias lesionada en el siniestro, su denuncia busca justicia, reparación integral y responsabilidad penal efectiva.