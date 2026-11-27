Francisco Javier Vázquez Calixto es un político mexicano de origen guerrerense y militante del Partido del Trabajo (PT), quien actualmente funge como diputado federal para el periodo comprendido entre 2024 y 2027.

A lo largo de su trayectoria partidista en el estado de Hidalgo, ha desempeñado funciones clave como coordinador estatal, comisionado político nacional y miembro de diversos órganos directivos de su instituto político.

Recientemente, su carrera ha enfrentado una severa controversia tras ser acusado públicamente y por la vía legal de presunto abuso sexual por la diputada local del PT en Hidalgo, Orquídea Larragoiti Osorio.

¿Quién es Francisco Javier Vázquez Calixto, diputado del PT?

Francisco Javier Vázquez Calixto es un político mexicano militante del Partido del Trabajo (PT). Actualmente se desempeña como diputado federal en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados y como Comisionado Político Nacional del PT en el estado de Hidalgo.

Francisco Javier Vázquez Calixto, diputado del PT (Tomada de video)

Nació el 12 de enero de 1987 en Ayutla de los Libres, Guerrero.

¿Cuántos años tiene Francisco Javier Vázquez Calixto, diputado del PT?

Francisco Javier Vázquez Calixto tiene 39 años de edad.

¿Quién es la esposa de Francisco Javier Vázquez Calixto, diputado del PT?

No hay información pública sobre si Francisco Javier Vázquez Calixto se encuentra casado.

¿Qué signo zodiacal es Francisco Javier Vázquez Calixto, diputado del PT?

Francisco Javier Vázquez Calixto es del signo zodiacal Capricornio.

¿Cuántos hijos tiene Francisco Javier Vázquez Calixto, diputado del PT?

No hay información pública verificada que indique sobre si Francisco Javier Vázquez Calixto tiene hijos.

Francisco Javier Vázquez Calixto, diputado del PT (Tomada de video)

¿Qué estudió Francisco Javier Vázquez Calixto, diputado del PT?

Francisco Javier Vázquez Calixto cursó la Licenciatura en Derecho entre 2006 y 2011, aunque en los registros del Sistema de Información Legislativa (SIL) figura la preparatoria como su último grado de estudios reportado.

¿En qué ha trabajado Francisco Javier Vázquez Calixto, diputado del PT?

Francisco Javier Vázquez Calixto se desempeñó como director de Catastro en el Ayuntamiento de Tlapa de Comonfort, Guerrero (2012–2015) y posteriormente trabajó como asesor en la Cámara de Diputados (2015–2018).

Formó parte de la Comisión Coordinadora Estatal del PT en Hidalgo (2017–2020), de la Comisión Ejecutiva Nacional del partido (2017–2024) y ejerció como coordinador estatal en Hidalgo (2018). Más adelante fue ratificado como Comisionado Político Nacional del partido en dicha entidad.

Ocupa una curul en San Lázaro por el principio de representación proporcional (plurinominal) en la Quinta Circunscripción electoral (que abarca Hidalgo, Estado de México, Michoacán y Colima).

En el ámbito parlamentario integra las siguientes comisiones:

Secretario de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

Secretario de la Comisión de Seguridad Ciudadana.

Integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Francisco Javier Vázquez Calixto, diputado del PT (Tomada de video)

En noviembre de 2026, la diputada local del PT en Hidalgo, Orquídea Larragoiti Osorio, lo acusó públicamente y presentó una denuncia formal ante la Subprocuraduría para la Atención de Delitos de Género de Hidalgo por el presunto delito de abuso sexual.

Ante estos señalamientos, la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados informó que se dará prioridad al procedimiento de juicio de procedencia (desafuero) en cuanto la Fiscalía de Hidalgo remita la solicitud formal correspondiente.