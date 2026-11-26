¿Quién es Orquídea Larragoiti Osorio? Se trata de la diputada local que es integrante de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo (PT) en el congreso del estado de Hidalgo.

Su arribo al cargo legislativo se concretó durante las elecciones de 2024, en las cuales fue propuesta como diputada local por el principio de representación proporcional.

Orquídea Larragoiti Osorio (Especial)

¿Quién es Orquídea Larragoiti Osorio?

Orquídea Larragoiti Osorio es originaria del municipio de Atlapexco y hasta el 2026 se desempeña como diputada local del PT en el congreso estatal de Hidalgo, donde preside la Primera Comisión de Turismo.

La legisladora no ganó su cargo por voto directo, sino que llegó al Congreso mediante la lista plurinominal del PT en las elecciones de 2024, tras resoluciones del Tribunal Electoral.

Como diputada, impulsa la profesionalización de las direcciones municipales de Turismo y ha exigido transparencia en el manejo del Impuesto Sobre Hospedaje en los municipios.

Orquídea Larragoiti Osorio (Especial)

Orquídea Larragoiti Osorio también ha respaldado iniciativas sobre derechos de personas adultas mayores y ha propuesto agilizar el análisis de reformas en comisiones legislativas.

Por su desempeño ha sido señalada por la dirigencia estatal del PT ante la Comisión de Orden Nacional por respaldar una reforma sobre contratos municipales sin mayoría de cabildo.

¿Qué edad tiene Orquídea Larragoiti Osorio?

A pesar de que no se conoce una edad oficial, registros indican que Orquídea Larragoiti Osorio tenía 27 años en 2024, por lo que hasta noviembre de 2026 tendría 29.

¿Quién es el esposo de Orquídea Larragoiti Osorio?

En sus publicaciones de redes sociales, Orquídea Larragoiti Osorio no muestra tener ninguna relación, por lo que se podría descartar que esté casada.

¿Qué signo zodiacal es Orquídea Larragoiti Osorio?

No hay confirmación oficial de la fecha de nacimiento de Orquídea Larragoiti Osorio, pero su cumpleaños es el 4 de noviembre, por lo que su signo zodiacal es Escorpio.

Orquídea Larragoiti Osorio (Especial)

¿Cuántos hijos tiene Orquídea Larragoiti Osorio?

En sus publicaciones, Orquídea Larragoiti Osorio tampoco hace mención sobre hijos, pues únicamente ha compartido fotos con sobrinos.

¿Qué estudió Orquídea Larragoiti Osorio?

De acuerdo con el sitio oficial del Congreso de Hidalgo, Orquídea Larragoiti Osorio estudió la Licenciatura en Derecho, aunque no hay datos sobre ello en el Registro Nacional de Profesionistas.

¿En qué ha trabajado Orquídea Larragoiti Osorio?

En lo que respecta a la experiencia laboral que ha desarrollado Orquídea Larragoiti Osorio, se puede determinar que ha trabajo en los siguientes cargos: