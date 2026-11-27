La Cámara de Diputados no ha sido notificada de la denuncia por presunto abuso sexual que presentara la diputada local de Hidalgo por el Partido del Trabajo (PT), Orquídea Larragoiti.

Así lo confirmó el presidente de la Mesa Directiva del recinto legislativo, Raúl Bolaños-Cacho, al ser cuestionado por el tema que señala al diputado federal Francisco Javier Vázquez Calixto como presunto agresor.

Cámara de Diputados asegura acciones a seguir ante denuncia de Orquídea Larragoiti

Ante la trascendencia de los señalamientos, Raúl Bolaños-Cacho subrayó la plena disposición de la Cámara de Diputados para atender cualquier requerimiento formal de las autoridades.

En ese sentido, aseveró que se mantendrá vigilante para responder oportunamente a la denuncia, que dijo reviste una gravedad sustancial para la vida pública e institucional del recinto legislativo.

En el escenario de que se reciba la notificación o denuncia de Orquídea Larragoiti ante la Cámara Baja, las autoridades explicaron con detalle el cauce procesal que habrá de seguir.

Cámara de Diputados no ha sido notificada por denuncia de Orquídea Larragoiti (Cámara de Diputados)

En primer lugar, se emitirá un exhorto a los órganos procuradores de justicia para que conduzcan el desarrollo de las indagatorias con absoluto apego a derecho y estricta objetividad.

Posteriormente, el asunto deberá ser turnado de forma directa a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados para su seguimiento.

Corresponderá a dicho órgano colegiado recibir el expediente formal para comenzar el procedimiento normativo de juicio de procedencia.