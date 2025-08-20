Francisco de la Torre Galindo fue ratificado como embajador del México en Indonesia, a proposición de la presidenta Claudia Sheinbaum. Su ratificación fue hecha por le Congreso de la Unión que ahora se encuentra en Comisión Permanente.

Francisco de la Torre Galindo será embajador de Indonesia, la cual es concurrente en Timor-Leste, un pequeño país del sureste asiático.

Durante la discusión Margarita Zavala, diputada del Partido Acción Nacional (PAN), dijo que hay “desprecio al Servicio Exterior Mexicano”, la cual no sería critica hacia él ya que es miembro sino para Genaro Lozano, quien a la par fue ratificado como embajador de México en Italia, concurrente en Malta, Albania y San Marino.

Ante ello, te contamos más de Francisco de la Torre Galindo, como:

📌 El presidente de la Mesa Directiva, @fernandeznorona, toma protesta a Genaro Fausto Lozano Valencia y a Francisco de la Torre Galindo, como embajadores de México en Italia e Indonesia, respectivamente.pic.twitter.com/arsuv8X6B0pic.twitter.com/HXJTEyqjpD — Senado de México (@senadomexicano) August 20, 2025

¿Quién es Francisco de la Torre Galindo?

Francisco de la Torre Galindo es el nuevo embajador de México en Indonesia, quien es parte del Servicio Exterior Mexicano desde 1998.

Previamente a su nombramiento, era cónsul general de México en Dallas, Texas, cargo del cual fue relevado por Luis Rodriguez Bucio.

¿Qué edad tiene Francisco de la Torre Galindo?

Francisco de la Torre Galindo tiene 52 años de edad al haber nacido en el año 1972.

¿Quién es la esposa de Francisco de la Torre Galindo?

Por el momento se desconocen datos de la vida familiar de Francisco de la Torre Galindo.

¿Qué signo zodiacal es Francisco de la Torre Galindo?

Francisco de la Torre Galindo es de signo zodiacal Libra, que se caracteriza por ser personas muy diplomáticas y saben relacionarse con los demás.

¿Cuántos hijos tiene Francisco de la Torre Galindo?

Se desconoce ese dato de la vida familiar de Francisco de la Torre Galindo.

¿Qué estudió Francisco de la Torre Galindo?

Francisco de la Torre Galindo es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a la cual representó en el Phillip C. Jessup International Law Moot Court Competition organizada por la International Law Students Association (ILSA) en Washington D.C.

Estudió la maestría en estudios diplomáticos en el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores donde egresó en 1999 con la tesis Consideraciones sobre el voto de los mexicanos en el exterior.

Cursó el diplomado para diplomáticos de media carrera en Jakarta donde fue electo Valedictorian por la Cancillería de Indonesia en 2009.

También cursó el seminario para diplomáticos del Instituto del Servicio Exterior de la República Argentina.

Ha participado en seminarios y foros vinculados con temas internacionales, diplomáticos y consulares en más de 25 ciudades en:

Estados Unidos

México

Argentina

Brasil

Canadá

Colombia

Paraguay

Chile

Venezuela

Gran Bretaña

Irlanda

Indonesia

Singapur

¿En qué ha trabajado Francisco de la Torre Galindo?

Francisco de la Torre Galindo tiene trayectoria en el Servicio Exterior Mexicano como director jurídico en la Dirección General de Recursos Humanos, director para América del Sur y Cónsul General en Dallas, Texas.

Fue Director Ejecutivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México desde el 1 de junio del 2013 hasta 1 de mayo de 2016.

También fue Director Jurídico en la Dirección General del Servicio Exterior y Recursos Humanos y Director para América del Sur en la Subsecretaría para América Latina y el Caribe.

Estuvo adscrito en las Embajadas de México en Brasil y Argentina, donde desarrolló labores

políticas, económicas, de cooperación, y especialmente consulares, notariales, y de protección a mexicanos.

¿Cuáles son las propuestas de Francisco de la Torre Galindo?

Francisco la Torre Galindo propuso fortalecer las interacciones de nuestro país con todas las naciones del sudeste asiático no solo con Indonesia y Timor-Leste.

Sus propuestas son:

Impulsar iniciativas comunes en puntos prioritarios alineada con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU Fomentar encuentros bilaterales regulares Dar seguimiento a la celebración de la reunión del Mecanismo de Consultas Políticas para promover visiones comunes

Por unanimidad, con 35 votos favor, el Congreso ratificó el nombramiento de Francisco de la Torre Galindo como embajador de México en Indonesia.

Genaro Lozano, también ratificado con 25 votos a favor y 9 en contra, fue designado coco embajador de México en Italia.