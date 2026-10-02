Fernando Cravioto Padilla, aspirante a candidatura ciudadana del PAN, tiene una carrera política y administrativa de más de dos décadas, la cual se centra en la administración pública de la Ciudad de México.

Aunque actualmente milita en el Partido Acción Nacional, se inició en el mundo de la política bajo el cobijo del Partido de la Revolución Democrática (PRD), donde llegó a ser contemplado para candidaturas locales.

Su cambio de partido responde a la reconfiguración de alianzas en la Ciudad de México y al pragmatismo institucional que ha imperado en la alcaldía Coyoacán.

En SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre él:

¿Quién es Fernando Cravioto Padilla? Aspirante candidatura ciudadana del PAN

Fernando Daniel Cravioto Padilla cuenta con amplia experiencia en la administración pública de la Ciudad de México, especialmente en Coyoacán, demarcación a la que le ha dedicado años de servicio.

Su último cargo en la alcaldía fue en Desarrollo Social y Fomento Económico, donde ocupó la dirección general. El 1 de octubre re de 2024 fue designado por el alcalde Giovani Gutiérrez para ocupar el puesto.

En el cargo duró dos años. El 2 de octubre de 2026 renunció para participar en el proceso interno de candidaturas ciudadanas e independientes convocado por el Partido Acción Nacional (PAN).

Fernando

Fernando Cravioto Padilla (@cravi / X)

¿Qué edad tiene Fernando Cravioto Padilla? Aspirante candidatura ciudadana del PAN

Se desconoce la fecha de nacimiento de Fernando Cravioto Padilla y, por tanto, su edad.

¿Quién es la esposa de Fernando Cravioto Padilla? Aspirante candidatura ciudadana del PAN

Fernando Cravioto Padilla mantiene su vida familiar y personal en el ámbito privado por lo que se desconoce esta información.

¿Qué signo zodiacal es Fernando Cravioto Padilla? Aspirante candidatura ciudadana del PAN

Se desconoce la fecha de nacimiento de Fernando Cravioto Padilla y, por tanto, su signo zodiacal.

Fernando Cravioto Padilla junto a Giovani Gutiérrez (@giogutierrezag / X)

¿Cuántos hijos tiene Fernando Cravioto Padilla? Aspirante candidatura ciudadana del PAN

Fernando Cravioto Padilla mantiene su vida familiar y personal en el ámbito privado por lo que se desconoce esta información.

¿Qué estudió Fernando Cravioto Padilla? Aspirante candidatura ciudadana del PAN

De acuerdo con su currículum público, Fernando Cravioto Padilla es Médico Cirujano egresado de la Universidad Autónoma de México (UNAM), tiene dos diplomados en Administración Pública y Planeación Estratégica por la misma institución.

Fernando Cravioto (@cravi / X)

¿En qué ha trabajado Fernando Cravioto Padilla? Aspirante candidatura ciudadana del PAN

Fernando Cravioto Padilla se desempeñó como Secretario Técnico de la Comisión de Uso y Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicos de la Asamblea Legislativa del entonces llamado Distrito Federal, en 1997.

se desempeñó como Secretario Técnico de la Comisión de Uso y Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicos de la Asamblea Legislativa del entonces llamado Distrito Federal, en 1997. Fue Subdirector de Servicios Urbanos en Coyoacán, de 1998 al 2000.

Se desempeñó como Subdelegado Zonal del Los Culhuacanes en Coyoacán, en el 2000.

Fue director de Equipamiento y Mobiliario Urbano en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, del 2001 al 2002.

Fungió como Secretario Particular de la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, de 2003 al 2006.

Ocupó la Dirección General de Participación Ciudadana y Desarrollo Delegacional, de 2006–2007.

Ocupó la Dirección de Enlace Interinstitucional de la Coordinación General de Atención Ciudadana, de 2008 a 2009.

Fue Director General de Desarrollo Social, de 2009 a 2012.

Fungió como Coordinador General de Enlace Delegacional en la Secretaría de Gobierno de la CDMX, de 2012 a 2015.

Fue Director Ejecutivo de Operación de este sistema público de transporte colectivo, de 2015 a 2017.

Se desempeñó como Director General de Planeación en la Agencia de Gestión Urbana, de 2017 a 2018.

Fue consultor en IWO de 2019 a 2021.

Se desempeñó como Director General de Desarrollo Social y Fomento Económico, de octubre de 2024 a octubre de 2026.