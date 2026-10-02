Con el visto bueno de Giovani Gutiérrez, Fernando Cravioto Padilla deja la dirección general de Desarrollo Social y Fomento Económico en Coyoacán para participar en el proceso interno de candidaturas convocado por el Partido Acción Nacional (PAN).

El funcionario -de edad edad desconocida- explica que su salida obedece a criterios de congruencia y ética. Competirá en igualdad de condiciones.

“He decidido separarme de mi cargo con la finalidad de poder participar, en su momento, en el proceso interno de candidaturas ciudadanas convocadas por el PAN. Lo hago por congruencia y ética. No comparto la practica de aprovechar un cargo público o partidista para obtener ventaja personal y con ello generar inequidad en la contienda” Fernando Cravioto Padilla

En el video donde hace pública su renuncia, Fernando Cravioto también agradece a su jefe y amigo, el alcalde Giovani Gutiérrez, quien lo invitó a participar.

Así como extiende su agradecimiento a los residentes de la alcaldía Coyoacán, quienes le han brindado su confianza y lo respaldan en su decisión.

En los próximos días, se compromete, a realizar una entrega ordenada y transparente de su gestión para facilitar la continuidad de la atención a la ciudadanía.

Alcalde de Coyoacán reconoce gestión de Fernando Cravioto

Tras el anuncio de Fernando Cravioto, Giovani Gutiérrez le agradeció al ex Director General de Desarrollo Social y Fomento Económico en Coyoacán, su colaboración en el gobierno de la demarcación.

“Quiero agradecerte querido Doctor Fernando Cravioto tu colaboración en este gobierno, trabajando 24/7“ Giovani Gutiérrez

Además de reconocer su labor durante su gestión, el alcalde e Coyoacán -de 56 años- le deseó éxito en la nueva etapa que emprenderá.

“Quiero desearte éxito en los proyectos personales que ahora emprenderás. Estoy muy seguro de que alcanzarás el objetivo que te propones, pues eres un político con palabra, entrega y experiencia. Recibe un abrazo y mis mejores deseos en la encomienda por venir” Giovani Gutiérrez