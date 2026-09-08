Alonso de Jesús Vázquez Jiménez es un político mexicano perteneciente al Partido Acción Nacional (PAN) y actual diputado federal por el Distrito 15 de Jalisco.

Previo a su diputación federal del periodo que comprende del 1 de septiembre de 2024 al 31 de agosto de 2027, se desempeñó como presidente municipal de su natal San Miguel El Alto, Jalisco.

Entre sus propuestas destaca una iniciativa de IVA cero en bienes y servicios médicos esenciales para reducir directamente los costos de salud a los pacientes en Los Altos y la Ciénega.

¿Quién es Alonso Vázquez Jiménez, diputado federal del PAN?

Alonso de Jesús Vázquez Jiménez nació el 20 de junio de 1988 en San Miguel el Alto, Jalisco.

Alonso Vázquez Jiménez, diputado federal del PAN (@alonso.vazquezj / Instagram )

Es un político mexicano, miembro del Partido Acción Nacional (PAN) y cuanta con una amplía trayectoria dentro del ámbito público.

Actualmente se desempeña como diputado federal de mayoría relativa en la LXVI Legislatura.

Representando al Distrito Electoral Federal 15 de Jalisco (con cabecera en La Barca y que abarca la región de Los Altos y la Ciénega), para el periodo que comprende del 1 de septiembre de 2024 al 31 de agosto de 2027.

Su suplente en la fórmula legislativa es Samuel Magaña Muñoz.

¿Cuántos años tiene Alonso Vázquez Jiménez, diputado federal del PAN?

Alonso Vázquez Jiménez tiene 38 años de edad.

¿Quién es la esposa de Alonso Vázquez Jiménez, diputado federal del PAN?

No hay información pública que indique si Alonso Vázquez Jiménez se encuentra casado.

¿Qué signo zodiacal es Alonso Vázquez Jiménez, diputado federal del PAN?

Alonso Vázquez Jiménez es del signo zodiacal Géminis.

¿Cuántos hijos tiene Alonso Vázquez Jiménez, diputado federal del PAN?

No hay registro público que indique si Alonso Vázquez Jiménez tiene hijos.

Alonso Vázquez Jiménez, diputado federal del PAN (@alonso.vazquezj / Instagram )

¿Qué estudió Alonso Vázquez Jiménez, diputado federal del PAN?

Alonso Vázquez Jiménez es licenciado en Derecho egresado de la Universidad de Guadalajara y cuenta con una Maestría en Educación en el área de Docencia e Investigación por la Universidad Santander.

Adicionalmente, cuenta con estudios de doctorado.

¿En qué trabajó Alonso Vázquez Jiménez, diputado federal del PAN?

Alonso Vázquez Jiménez se desempeñó como tesorero de la Asociación de Personas con Discapacidad (Asociación Manuel Flores) en 2018.

Con más de 15 años de militancia activa en el PAN, ha acumulado experiencia en diversos cargos de carácter local y partidista:

Regidor de San Miguel el Alto, Jalisco durante el periodo de 2021 a 2024 (previamente fue candidato a regidor en el año 2009).

Candidato y precandidato a la presidencia municipal de San Miguel el Alto en los procesos electorales de 2018 y 2021.

Cargos de dirigencia partidista: Ha sido presidente, tesorero y secretario general del Comité Directivo Municipal (CDM) del PAN en San Miguel el Alto. Además, ha sido consejero estatal del partido en Jalisco en los periodos de 2010, 2013, 2016, 2019 y 2022.

En la Cámara de Diputados, funge como miembro activo en las siguientes comisiones:

Ganadería (Secretario) Educación (Integrante) Protección Civil y Prevención de Desastres (Integrante)

La agenda y posicionamientos legislativos de Alonso Vázquez Jiménez se concentran principalmente en:

Defensa del Campo: Se ha manifestado de manera crítica frente a las políticas agrícolas vigentes, oponiéndose al dictamen sobre maíces nativos debido a la falta de apoyos sustanciales para los productores, las afectaciones por extorsión en el sector y la necesidad de apostar por biotecnología libre de prohibiciones ideológicas.

Salud y Bienestar: Promueve la reducción de costos en la atención sanitaria de Los Altos y la Ciénega a través de una propuesta de IVA cero en consultas, prótesis, dispositivos de monitoreo y suplementos médicos recetados.

Proyección Internacional: A finales de noviembre de 2024, formó parte de la delegación del Congreso mexicano que asistió a la Cumbre Internacional en Kiev, Ucrania. En este espacio dialogó con el presidente Volodymyr Zelenskyy y el líder parlamentario Ruslan Stefanchuk, destacando en su mensaje la urgencia de construir la paz con un enfoque centrado en la seguridad y el bienestar de las familias y la niñez.