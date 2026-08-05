Con la firme convicción de servir a la gente y defender los principios desde el espacio público, Everardo Padilla funge como Consejero Nacional del Partido Acción Nacional (PAN).

En SDPnoticias, te compartimos algunos datos del también regidor del Ayuntamiento de Metepec, Estado de México.

¿Quién es Everardo Padilla? Consejero Nacional del PAN

Everardo Padilla Camacho se define como Maestro en gobierno y políticas públicas con experiencia en gobierno municipal, federal y el poder Legislativo.

Es Consejero Nacional del PAN desde el año 2014, posición en la que ha sido reelecto de forma consecutiva por varios periodos.

Su nombramiento más reciente como consejero nacional y estatal por el Estado de México se ratificó en octubre de 2025.

Su nombre hoy acapara titulares por advertir que su partido político presentará una denuncia formal contra Andrés Manuel López Beltrán por actos anticipados de campaña.

Everardo Padilla (Everardo Padilla / Facebook)

¿Qué edad tiene Everardo Padilla? Consejero Nacional del PAN

Everardo Padilla nació en Ciudad Hidalgo el primero de junio de 1988. Tiene 38 años de edad.

¿Quién es la esposa de Everardo Padilla? Consejero Nacional del PAN

Everardo Padilla está casado con una mujer originaria de Baja California cuya identidad se ha mantenido alejada de los refectores.

Everardo Padilla (Everardo Padilla / Facebook)

¿Qué signo zodiacal es Everardo Padilla? Consejero Nacional del PAN

Everardo Padilla nació bajo el signo zodiacal de Géminis.

¿Cuántos hijos tiene Everardo Padilla? Consejero Nacional del PAN

Everardo Padilla tiene tres hijas, dos son gemelas.

Everardo Padilla (Everardo Padilla / Facebook)

¿Qué estudió Everardo Padilla? Consejero Nacional del PAN

Everardo Padilla es Licenciado en Derecho, egresado de la Universidad del Valle de México.

Tiene una Maestría en Gobierno y Políticas Públicas, por la Universidad Panamericana.

¿En qué ha trabajado Everardo Padilla? Consejero Nacional del PAN

Everardo Padilla ha trabajado principalmente en la administración pública municipal y estatal del Estado de México, así como en la dirigencia del PAN.

De enero del 2011 a marzo del 2012 fue asesor del secretario de la Reforma Agraria, Abelardo Escobar Prieto.

De 2013 a 2015 fue noveno regidor del ayuntamiento de Metepec.

De 2013 a 2016 fungió como dirigente de Acción Juvenil del PAN Nacional.

De 2017 a 2021 fue titular del Instituto de Estudios Legislativos del Estado de México (INESLE).

Presidió la comisión de Empleo y de la Comisión de Desarrollo Social y Humano.

De 2021 a 2024 se desempeñó como Secretario de Formación y Capacitación del PAN

De 2022 a 2025 fue Presidente del Comité Directivo Municipal del PAN

Funge como regidor del Ayuntamiento de Metepec para el periodo 2025-2027.

Desde el 2014 es Consejero Nacional del PAN.