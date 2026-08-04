Pese a señalamientos, Andrés Manuel López Beltrán continúa recorridos, casa por casa, en Tabasco.

Vía redes sociales, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador publicó el video de su segundo día de gira por el Distrito Federal 6 de Tabasco.

“Hoy visitamos Teapa, Centro y Jalapa. Pasamos por la Ranchería Las Lilias, el Fraccionamiento Estrella y la Comunidad de Cacaos“, dice y enseguida asegura que la gente le abrió con confianza las puertas de su casa, pero sobre todo “con ganas de conversar”.

“Cada puerta abierta es un motivo para seguir avanzando paso a paso, con la gente y para la gente”, remata. Andrés Manuel López Beltrán

López Beltrán recorrerá 170 secciones electorales de Tabasco

Andrés Manuel López Beltrán inició el mes de agosto con un serie de recorridos por el Distrito 6 federal de Tabasco, estado donde busca obtener la candidatura de Morena a una diputación federal rumbo a las elecciones de 2027.

En su gira, López Beltrán recorrerá 170 secciones electorales del distrito, integrado por los municipios:

Centro

Jalapa

Tacotalpa

Teapa

Al igual que su padre lo hizo durante sus años como dirigente político, visitará casa por casa para dialogar con habitantes e informar sobre su proyecto.

“Desde hoy y con el objetivo de ayudar a concientizar e informar a la ciudadanía, iniciamos un recorrido por las 170 secciones electorales del Distrito 6 Federal de Tabasco. Lo haremos siempre como nos enseñaron: desde abajo, casa por casa, con humildad y en contacto directo con el pueblo” Andrés Manuel López Beltrán

Andrés Manuel López Beltrán inicia recorridos por Tabasco para “concientizar a la ciudadanía” (andresmanuellopezbeltran_ / IG)

Ante esto, la oposición lo acusó de llevar a cabo actos anticipados de campaña , por lo que amenazaron con presentar una queja formal ante autoridades electorales.

En respuesta, Morena aseguró que la gira de López Beltrán forma parte de las actividades internas del partido y no constituye a un acto anticipado de campaña, ya que actualmente no existe un proceso electoral federal o local en curso.