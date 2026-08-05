El Partido Acción Nacional (PAN) presentará una denuncia formal ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra Andrés Manuel López Beltrán, por actos anticipados de campaña.

Everardo Padilla, Consejero Nacional del PAN, recuerda que el proceso electoral federal 2026-2027 iniciará el próximo 10 de septiembre y concluirá en agosto de 2027.

“No puede haber precampaña. Ningún aspirante puede andar casa por casa“, sentencia. Everardo Padilla. PAN

En entrevista telefónica con Azucena Uresti, de Grupo Fórmula, el panista aseguró que esta semana, representantes del partido político, acudirán al INE, para “despertarlos” ya que Morena está haciendo campaña en todos el país “y ellos no se han dado cuenta de lo que está pasando”.

La intención es que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE), investigue y sustancie los procedimientos administrativos sancionadores (ordinarios y especiales) por infracciones a la normatividad electoral.

Ante la posibilidad de que personal del INE no atienda la solicitud este mismo día porque se encuentran de vacaciones, el PAN advierte que no se detendrá hasta frenar las acciones de Andrés Manuel López Beltrán, de 39 años.

“En tiempos electorales, no hay vacaciones. La vamos a presentar de todos modos. Esperaremos que el INE haga lo conducente” Everardo Padilla. PAN

Advierte que el objetivo principal es que el hijo del exPresidente de México, AMLO, respete la ley y, en este caso, las reglas del juego.

PAN reta a Morena

PAN reta a Morena, quien argumenta que los recorridos casa por casa de López Beltrán, en el Distrito Federal 6 de Tabasco, donde busca la candidatura a una diputación federal rumbo a las elecciones de 2027, no son actos anticipados de campaña sino una estrategia para fortalecer la estructura interna y organización territorial del partido.

El consejero nacional del PAN reta a Morena a probar que los aspirantes del Partido Acción Nacional están realizando recorridos, casa por casa, en Guanajuato o en cualquier entidad a fin de promocionarse.