El Senado decidió nombrar a Erik Iván Jaimes Archundia, suplente de Manlio Fabio Beltrones, como el nuevo secretario de las comisiones de Marina y de Hacienda y Crédito Público.

Fue el pasado 25 de junio cuando Erik Iván Jaimes Archundia rindió protesta como senador tras la petición de licencia indefinida de Manlio Fabio Beltrones.

Anteriormente, el secretario de las comisiones de Marina y de Hacienda era Alejandro Moreno, sin embargo, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado anunció su baja.

¿Quién es Erik Iván Jaimes Archundia?

Erik Iván Jaimes Archundia es senador suplente de Manlio Fabio Beltrones, así como exconsejero jurídico y actualmente el nuevo secretario de dos comisiones en el Senado.

Acorde con el perfil público del Sistema de Información Legislativa (SIL), Erik Iván Jaimes Archundia no tendría partido; sin embargo, no incluye otros datos del senador.

Mientras que en sus rede sociales, Erik Iván Jaimes Archundia se describe como senador federal y aunque no lo especifica, de “Centro Izquierda Progresista Liberal”.

¿Qué edad tiene Erik Iván Jaimes Archundia?

Se desconoce la edad de Erik Iván Jaimes Archundia, ya que ni su lugar o año de nacimiento están publicados en el SIL.

¿Quién es la esposa de Erik Iván Jaimes Archundia?

Erik Iván Jaimes Archundia no tiene detalles personales en sus redes sociales, por lo que no se tendría información sobre su estado civil.

¿Erik Iván Jaimes Archundia tiene hijos?

Se desconoce si Erik Iván Jaimes Archundia tendría hijos.

¿Qué estudió Erik Iván Jaimes Archundia?

Erik Iván Jaimes Archundia es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) acorde con el Registro Nacional de Profesionistas.

¿En qué ha trabajado Erik Iván Jaimes Archundia?

Acorde con su currículum público, antes de ser senador de Manlio Fabio Beltrones, por el estado de Sonora para la LXVI Legislatura, Erik Iván Jaimes Archundia también fungió como:

Director general de Operación de Auditorías de la Profepa

Coordinador de enlace institucional del ISSSTE

Subdirector de Notariado y Bienes Inmuebles del ISSSTE

Subdirector de Ejecución de Sentencias a CEFERESOS

Director general de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación

Consejero Jurídico del gobierno de Sonora durante el mandato de Claudia Pavlovich (2015 a 2021)

A su vez, Erik Iván Jaimes Archundia era titular de la Notaría Pública 114 de Hermosillo, Sonora, que fue suspendida el pasado 3 de septiembre por el gobierno de Sonora, por un plagio para la obtención de su patente.

Erik Iván Jaimes Archundia es el nuevo secretario de las comisiones de Marina y de Hacienda en el Senado

Durante la sesión ordinaria del miércoles 24 de septiembre, el Pleno del Senado aprobó que Erik Iván Jaimes Archundia sea el nuevo secretario de las comisiones de Marina y de Hacienda y Crédito Público.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López, presentó el escrito en el que proponía a Erik Iván Jaimes Archundia ante la Mesa Directiva también este 24 de septiembre.

En dicho escrito, el coordinador de Morena en el Senado también señaló la baja de Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, a quien destituyeron como presidente de la comisión de Marina la hace una semana.