El senador por Sonora, Manlio Fabio Beltrones comparó a Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas por ser ambos “parteaguas” en la política de México.

En entrevista para el medio Tele Sur, el senador Manlio Fabio Beltrones sostuvo que Grecia Quiroz y Cuauhtémoc Cárdenas son resultado de los partidos políticos que decidieron no dialogar con quienes opinaban diferente.

”Los partidos fuertes son aquellos que discuten hacia adentro sus diferencias y se respetan, los partidos débiles son los que no aceptan esas contradicciones internas”

Grecia Quiroz y Cuauhtémoc Cárdenas son “una piedra de toque”: Manlio Fabio Beltrones

En la misma entrevista, Manlio Fabio Beltrones recordó que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas no ganó las elecciones del 1988 por no pertenecer a una coalición, pero ganó un país nuevo que se dirigió a una madurez democrática.

Comentó que, así como Cuauhtémoc Cárdenas fue un parteaguas político en la época, ahora Grecia Quiroz podría ser una “piedra de toque” con la capacidad de dar las bases para una nueva participación política.

“Y así como el ingeniero fue un parteaguas, yo creo que, en este caso, Uruapan, la muerte de Carlos Manzo, y la aparición de su compañera de lucha, Grecia, son una piedra de toque de lo que podría relatar en el futuro, la participación política demandante de mayor apertura en este país” Manlio Fabio Beltrones

No obstante, Manlio Fabio Beltrones expresó su preocupación de que Grecia Quiroz no encuentre la forma de darle gobernabilidad a un movimiento independiente que pueda triunfar en Michoacán.

Lo anterior, debido a que Manlio Fabio Beltrones dijo ser un impulsor obligado de las candidaturas independientes, aunque esto no garantice que todos estén facultados para gobernar.