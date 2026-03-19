Cristina Reyes Ortiz es una destacada abogada e investigadora mexicana, especialista en temas de seguridad ciudadana, justicia penal y militarización.

En 2026, su trabajo se desarrolla en organizaciones de la sociedad civil y centros de pensamiento de alto prestigio; a partir del 1 de abril de ese año fungirá como directora general de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), donde previamente se desempeñó como directora de litigio estratégico.

¿Quién es Cristina Reyes Ortiz?

Cristina Reyes Ortiz es una investigadora y litigante enfocada en la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento de las instituciones civiles.

Es reconocida por sus publicaciones en “Prevención y Castigo” de Nexos, donde aporta elementos para comprender los fenómenos de violencia y delincuencia en el país. También ha documentación y analizado los recursos de amparo interpuestos para combatir la inconstitucionalidad de reformas que afectan la seguridad pública, colaborando activamente con la sociedad civil para frenar procesos de militarización desde el Poder Judicial.

¿Qué edad tiene Cristina Reyes Ortiz?

Debido a que su perfil es eminentemente académico y de investigación, la fecha de nacimiento de Cristina Reyes Ortiz no forma parte de los registros públicos de servidores públicos electos.

¿Cristina Reyes Ortiz tiene pareja?

Cristina Reyes Ortiz mantiene su vida privada en un ámbito estrictamente personal. Su presencia pública está centrada en la producción intelectual, conferencias y litigio estratégico, por lo que no existe información pública sobre su estado civil o pareja.

¿Qué signo zodiacal es Cristina Reyes Ortiz?

Al no contar con la fecha de nacimiento pública, no es posible determinar el signo zodiacal de Cristina Reyes Ortiz.

¿Cristina Reyes Ortiz tiene hijos?

No se dispone de información pública respecto a su entorno familiar directo, ya que su perfil mediático se limita a su contribución como especialista en materia de seguridad y derecho penal.

¿Qué estudió Cristina Reyes Ortiz?

Su formación académica se centra en las leyes y la seguridad:

Licenciatura en Derecho.

Maestría en temas relacionados con el Sistema Penal y Seguridad Ciudadana.

¿En qué ha trabajado Cristina Reyes Ortiz?

Cristina Reyes es conocida por su rigor analítico en el estudio de los contrapesos judiciales a la militarización. Su trayectoria completa incluye: