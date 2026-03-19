La organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) anunció un relevo en su dirección general, con la salida de Lisa Sánchez tras ocho años al frente, y dio a conocer a Cristina Reyes Ortiz como la nueva directora, a partir del 1 de abril.

El cambio marca una nueva etapa para la organización, enfocada en dar continuidad a su agenda en materia de seguridad, justicia y derechos humanos en el país.

MUCD reafirma compromiso con víctimas y Estado de derecho

De acuerdo con el anuncio, Lisa Sánchez concluirá su gestión el próximo 31 de marzo, tras más de una década de trayectoria dentro de MUCD, donde estuvo en varios cargos impulsando temas clave como la política de drogas y el análisis de la militarización de la seguridad pública.

Durante su administración, la organización fortaleció su presencia nacional e internacional, además de ampliar sus líneas de trabajo en investigación, litigio estratégico e incidencia pública.

Ahora, Cristina Reyes Ortiz asumirá el cargo de directora; desde el 2018 forma parte de MUCD y ha liderado el área de litigio estratégico desde 2022, consolidando esta herramienta como eje para promover cambios en materia de derechos humanos.

Reyes Ortiz es egresada del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y cuenta con especialización en el sistema penal acusatorio, además de estudios en seguridad ciudadana.

A lo largo de su carrera se ha enfocado en la defensa de derechos humanos, particularmente de mujeres, niñas, niños y víctimas del delito, así como en el acompañamiento a colectivos de familias buscadoras.

Su trabajo también ha estado vinculado a temas prioritarios para MUCD, como la defensa del Estado de derecho, la crítica a la militarización de la seguridad pública y la promoción de políticas alternativas en materia de drogas.

Con este relevo, la organización reafirmó su compromiso de continuar impulsando acciones para la prevención del delito, la construcción de políticas públicas integrales y el fortalecimiento institucional en México.