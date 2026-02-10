¿Quién es Poulette Celene? Abogada y defensora de derechos humanos en Chiapas

La abogada y defensora de derechos humanos en el estado de Chiapas, Poulette Celene, denunció que fue víctima de agresión y amenazas en su contra.

De acuerdo con la activista, los actos de intimidación ocurrieron en su domicilio ubicado en el municipio de Tonalá, Chiapas.

Pero, ¿quién es Poulette Celene? Te contamos lo que sabemos acerca de la abogada y defensora de derechos humanos en Chiapas.

Poulette Celene es una abogada que se ha caracterizado por su férrea defensa de los derechos humanos. Ha priorizado su trabajo en comunidades, buscando llevar el bienestar y la justicia.

Poulette Celene, abogada y defensora de derechos humanos en Chiapas (Poulette Celene / FB)

¿Qué edad tiene Poulette Celene?

No se cuenta con la fecha de nacimiento exacta de Poulette Celene, por lo que no es posible determinar su edad.

¿Quién es el esposo de Poulette Celene?

De acuerdo con información de su perfil en redes sociales, Poulette Celene es soltera.

¿Qué signo zodiacal es Poulette Celene?

Al no contar con la fecha de nacimiento exacta, no es posible determinar cuál es su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Poulette Celene?

Con información de sus redes sociales, Poulette Celene no tendría hijos.

¿Qué estudió Poulette Celene?

Poulette Celene cuenta con la Licenciatura en Derecho.

¿En qué ha trabajado Poulette Celene?

Poulette Celene ha trabajado como abogada defensora de los Derechos Humanos. Busca llevar su aplicación a todas las comunidades de Chiapas.

Principalmente y en los últimos años, ganó notoriedad toda vez que es la defensora de quienes resultaron afectados por las obras del Tren Interoceánico.

Poulette Celene denunció amenazas y agresión en Chiapas

Según indicó Poulette Celene, la noche del sábado 7 de febrero al menos cuatro hombres a bordo de motocicletas se colocaron afuera de su casa en Tonalá, Chiapas, y comenzaron a lanzar amenazas en su contra.

Luego de ello, la tarde del domingo 8 de febrero, dos mujeres y un hombre tocaron la puerta de la casa de Poulette Celene, quien de inmediato al abrir fue golpeada.

La activista indicó que la agresión física le ocasionó un derrame en su ojo izquierdo, así como hematomas en varias partes.

Tras la agresión, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México y la organización civil Serapaz México, instaron a las autoridades a reforzar de inmediato las medidas de protección a Poulette Celene.

La abogada detalló que las amenazas y agresiones en su contra podrían estar vinculadas a un caso de actividades comunitarias que lleva en el Centro Digna Ochoa, toda vez que este sitio ha recibido mensajes en contra de su labor.

Se espera que la Fiscalía de Chiapas investigue las amenazas y brinde la protección que Poulette Celene necesita.