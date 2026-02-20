Rubén Blades se encuentra preocupado por Willie Colón, quien dice está hospitalizado en Nueva York.

Por lo que en SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre el músico, político y artista panameño, Rubén Blades.

¿Quién es Rubén Blades?

A Rubén Blades Bellido de Luna se le conoce únicamente como Rubén Blades, el poeta de la salsa.

Además de músico y compositor, Rubén Blades es abogado, político y activista panameño.

A lo largo de 56 años de trayectoria artística, ha grabado más de 20 álbumes de estudio en distintos géneros y tendencias musicales.

Su labor en la industria musical ha sido reconocida con 14 Premios Grammy. Actualmente goza de gran popularidad en Latinoamérica.

En 1994 ingresó en la política al participar en las elecciones presidenciales de su país.

Rubén Blades (@ruben.blades / Instagram)

¿Qué edad tiene Rubén Blades?

Rubén Blades nació en la Ciudad de Panamá el 16 de julio de 1948, actualmente tiene 77 años de edad.

¿Quién es la esposa de Rubén Blades?

Rubén Blades está casado con la actriz y cantante estadounidense Luba Mason, de 64 años de edad.

Rubén Blades junto a su esposa (@ruben.blades / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Rubén Blades?

A Rubén Blades lo rige el signo zodiacal de cáncer.

¿Cuántos hijos tiene Rubén Blades?

Rubén Blades tiene un hijo llamado Josep Verne , fruto de una relación fugaz.

Rubén Blades junto a su hijo (@ruben.blades / Instagram)

¿Qué estudió Rubén Blades?

Rubén Blades es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá.

es licenciado en por la Universidad de Panamá. Tiene una maestría en Derecho Internacional por la Universidad de Harvard.

por la Universidad de Harvard. Tiene varios doctorados honoris causa en Música y Humanidades, de instituciones como Berkeley, Lehman College y Princeton.

¿En qué ha trabajado Rubén Blades?

En 1970, Rubén Blades debutó como cantante. Su primer disco fue “De Panamá a New York”, lanzado en 1977.

Por problemas políticos se trasladó a Miami y después a Nueva York, donde encontró trabajo en la compañía discográfica Fania, en el área de correos.

Fue así donde convivió con artistas hasta encontrarse con Ray Barreto, quien lo invitó a unirse a una orquesta.

Su carisma y talento se reflejan en más de 20 álbumes, entre los que destacan:

El que la hace la paga

Doble Filo

AntecedenteTiempos

Mundos

Tangos

Fotografías

Barretto

Sin tu cariño

Juan Pachanga

La palabra de Dios

Maestra vida

Tras la tormenta

Una noche con Rubén Blades, Jazz at Lincoln Center Orchestra (con Wynton Marsalis)

Salswing

Ha relacionado algunas participaciones en cine y televisión, entre las que se encuentra:

Crossover Dreams

Homeboy

The Two Jakes

Predator 2

The Super

A Million to JuanColor of NightChinese Box

Assassination Tango

Spin

Yo no me llamó Rubén Blades

Miracle on Interstate 880

El invitado

Fear the Walking Dead

Además de realizar colaboraciones musicales.

Rubén Blades junto a David Bisbal (@ruben.blades / Instagram)

En política, Rubén Blades ejerció el puesto de Ministro de Turismo de Panamá entre 2004 y 2009.

Rubén Blades alerta sobre la salud de Willie Colón

A través de la red social X, Rubén Blades dijo haberse enterado por diversos portales de Internet que Willie Colón se encuentra hospitalizado.

De acuerdo con Rubén Blades, Willie Colón ingresó de emergencia a un hospital de Nueva York por un problema respiratorio.

Rubén Blades asegura que Willie Colón está hospitalizado (Rubén Blades / X)

Hasta el momento la información no ha sido confirmada por el representante ni los familiares de Willie Colon, de 75 años de edad.

El informe oficial sobre la salud del salsero surgió de la boca de la blogueraJuana Peña, quien aseguró que el músico ingresó de emergencia al Lawrence Hospital, en Bronxville, Nueva York, por complicaciones de salud.