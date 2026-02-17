Jesse Jackson, activista y defensor de los derechos civiles cercano a Luther King Jr., ha muerto a los 84 años de edad, es por eso que te dejamos detalles de quien era en preguntas como:

¿Quién fue Jesse Jackson, activista y defensor de los derechos civiles?

¿Qué edad tenía Jesse Jackson, activista y defensor de los derechos civiles?

¿Jesse Jackson, activista y defensor de los derechos civiles tenía esposa?

¿Qué signo zodiacal era Jesse Jackson, activista y defensor de los derechos civiles?

¿Jesse Jackson, activista y defensor de los derechos civiles tenía hijos?

¿Qué estudió Jesse Jackson, activista y defensor de los derechos civiles?

¿En qué trabajó Jesse Jackson, activista y defensor de los derechos civiles?

Jesse Jackson ha muerto a los 84 años de edad

Jesse Jackson fue un líder afroestadounidense de los derechos civiles, ministro bautista y figura política en Estados Unidos.

Es por eso que se le considera como una de las figuras más influyentes en la política y los derechos civiles de Estados Unidos durante el último medio siglo.

Saltó a la fama como colaborador cercano de Martin Luther King Jr. durante el Movimiento por los Derechos Civiles en la década de 1960 y se convirtió en una voz fundamental para la justicia social.

Fue conocido por fundar la organización Rainbow y PUSH tras el asesinato de King en 1968, dedicada a la defensa de los derechos civiles, la justicia económica y la paz internacional.

Además, hizo historia con sus campañas presidenciales en los años 80, movilizando a millones de votantes de minorías.

Jesse Jackson muere a los 84 años de edad (Dave Martin / AP Photo / AP)

Jesse Jackson nació el 8 de octubre de 1941 en Greenville, Carolina del Sur, por lo que tenía bal momento de su muerte.

Jesse Jackson estaba casado con Jacqueline Brown desde 1962, quien fue una figura importante en su vida personal y en su trayectoria pública.

Al haber nacido el 8 de octubre, el signo zodiacal de Jesse Jackson era Libra, uno de los signos relacionados al elemento aire.

Los rasgos comúnmente asociados a este signo, como la búsqueda de la justicia, el equilibrio y la diplomacia, coinciden curiosamente con su carrera como mediador internacional.

Jesse Jackson en la pelea de Floyd Mayweather Jr., y Manny Pacquiao en Las Vegas en 2015 (Isaac Brekken / AP Photo / AP)

Se sabe que Jackson tuvo cinco hijos con su esposa Jacqueline Brown, entre quienes destaca Jesse Jackson Jr., quien fue miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

También se hizo público que tuvo una hija fuera del matrimonio, quedando su descendencia de la siguiente forma:

Santita Jackson: Cantante y comentarista política.

Jesse Jackson Jr.: Excongresista de los Estados Unidos.

Jonathan Jackson: Actual congresista de los Estados Unidos por el primer distrito de Illinois.

Yusef Jackson: Abogado y empresario.

Jacqueline L. Jackson: Activista.

Y Ashley, nacida de una relación extramatrimonial en 2001.

El Presidente George W. Bush con Jesse Jackson en 2005 (Ron Edmonds / AP Photo / AP)

Jesse Jackson estudió en el North Carolina A&T State University, donde participó activamente en movimientos estudiantiles por los derechos civiles.

Posteriormente realizó estudios teológicos en el Chicago Theological Seminary, aunque no completó formalmente el programa en ese momento.

Años después recibió títulos honoríficos y reconocimiento académico por su trayectoria.

Jesse Jackson en 1984 (Rob Burns / AP Photo / AP)

Se sabe que Jackson trabajó como:

Ministro bautista

Activista por los derechos civiles

Fundador y presidente de organizaciones de justicia social

Candidato presidencial del Partido Demócrata

Conferencista y defensor de causas humanitarias

Su carrera fue marcada por la lucha contra la discriminación racial, la promoción del voto afroamericano y la defensa de los derechos económicos y sociales en Estados Unidos.

El presidente Ronald Reagan con Jesse Jackson en 1984 (Ira Schwarz / AP Photo / AP)

Se dio a conocer que Jesse Jackson murió a los 84 años de edad este 17 de febrero; su familia lo confirmó mediante un comunicado oficial, señalando que murió en paz y rodeado de sus seres queridos.

Se sabe que Jackson luchó contra problemas de salud y fue diagnosticado con Parkinson, el cual lo hizo público en 2017.

Posteriormente adelante se confirmó que Jesse Jackson padecía parálisis supranuclear progresiva (PSP), una enfermedad neurológica degenerativa que afecta el movimiento, el equilibrio y otras funciones motoras y que suele ser grave y terminal.