El Senado de la República otorgó el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto 2025 a la activista de Chiapas, Cecilia López Pérez.

Esto luego de su ardua labor en la defensa de los derechos humanos de las mujeres y niñas indígenas de Chiapas.

El Senado de la República aprobó que se le confiriera el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto 2025 a Cecilia López Pérez .

Cecilia López Pérez, activista de Chiapas (Tomada de video )

Esto luego de sus contribuciones al empoderamiento y la construcción de los derechos humanos de las mujeres en México.

Martha Lucía Micher Camarena, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, destacó que el trabajo de Cecilia López Pérez representa los valores y objetivos del reconocimiento Elvia Carrillo Puerto.

Por su parte Edith López Hernández, de Morena, señaló que es la primera vez que este reconocimiento se le entrega a una mujer indígena, a una luchadora social que nunca se rindió a pesar de las adversidades.

Laura Esquivel Torres, del PAN, destacó que el Senado reconoce a una mujer que representa “una historia viva de resistencia, dignidad y transformación comunitaria”.

María del Rocío Corona Nakamura, del PVEM, puntualizó que se reconoce la trayectoria de Cecilia López Pérez no esta marcada por cargos públicos ni por reflectores.

Pero si es una muestra de ese trabajo “silencioso” para el acompañamiento y la construcción de puentes entre las mujeres indígenas y la justicia.

Cecilia López Pérez agradece el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto 2025

En sesión solemne, Cecilia López Pérez agradeció el reconocimiento que le fue otorgado por la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo .

Cecilia López Pérez se encontraba vestida con la usanza de las mujeres tzotziles: vestido blanco con bordados de Zinacantán en color rojo.

En su lengua originaria, Cecilia López Pérez destacó que todavía existen diferentes desafíos para erradicar la discriminación de las mujeres indígenas.

“Agradezco sinceramente este reconocimiento que no asumo como un logro individual, sino como una expresión colectiva de un camino construido por muchas manos, muchas voces y, sobre todo, muchas mujeres que han resistido desde sus comunidades, desde la historia, desde el campo y desde la palabra” Cecilia López Pérez

Cecilia López Pérez pidió mayor trabajo en la defensa de las mujeres indígenas, para que ninguna sea silenciada por la violencia.

Destacó la necesidad de fortalecer el acceso efectivo a la justicia, la salud, la educación y la participación política.

También les pidió a las senadoras y senadores que las políticas públicas sean diseñadas con la opinión de los pueblos indígenas.

Cecilia López Pérez busca que el reconocimiento que recibió no se quede solo en la ceremonia, sino que sea un punto de inflexión sobre el trabajo que se debe de realizar por las mujeres indígenas.

“Este reconocimiento me honra, pero también me compromete a seguir alzando la voz por quienes aún buscan ser escuchadas, por las que ya no están y por las que siguen resistiendo en silencio” Cecilia López Pérez

De acuerdo con lo que se dio a conocer, entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre el Senado recibió 120 postulaciones provenientes de instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, academia y ciudadanía en general.

Posteriormente se realizó un análisis exhaustivo de los perfiles, valorando criterios objetivos como la trayectoria, el impacto social, el compromiso sostenido de los derechos humanos, de las mujeres y su incidencia en comunidades.