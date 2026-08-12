En SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre Román Cortés Lugo, militante de Morena en Estado de México, que ingresó a la política a través del Partido Acción Nacional (PAN).

Actualmente mantiene una fuerte presencia en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

¿Quién es Román Cortés Lugo? militante de Morena

Román Francisco Cortés Lugo funge como diputado local en el Congreso del Estado de México.

Durante décadas militó en el PAN, desempeñándose como asesor, coordinador y diputado federal en la LXIII Legislatura.

Tras su renuncia al partido, desde septiembre de 2025 forma parte de la bancada de Morena.

Román Cortés Lugo (Román Cortes / Facebook)

¿Qué edad tiene Román Cortés Lugo? militante de Morena

El político mexicano, Román Cortés Lugo, nació el 2 de noviembre de 1980 por lo que actualmente tiene 45 años de edad.

¿Quién es la esposa de Román Cortés Lugo? militante de Morena

Román Cortés Lugo mantiene su vida privada en bajo perfil por lo que se desconoce este dato.

¿Qué signo zodiacal es Román Cortés Lugo? militante de Morena

Román Cortés Lugo nació bajo el signo zodiacal de Escorpio.

Román Cortés Lugo (Román Cortes / Facebook)

¿Cuántos hijos tiene Román Cortés Lugo? militante de Morena

Se desconoce esta información sobre Román Cortés Lugo, quien mantiene su vida privada en bajo perfil.

¿Qué estudió Román Cortés Lugo? militante de Morena

Román Cortés Lugo es Licenciado en Negocios Internacionales, egresado de la Universidad Tecnológica de México.

Román Cortés Lugo (Román Cortes / Facebook)

¿En qué ha trabajado Román Cortés Lugo? militante de Morena

En 1998, Román Cortés Lugo se integró al PAN, donde se desempeñó como legislador, funcionario municipal y directivo en el Estado de México.

se integró al PAN, donde se desempeñó como legislador, funcionario municipal y directivo en el Estado de México. De 2000 a 2003 fue Asesor de la quinta regiduría del Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza.

De 2002 a 2006 fue Coordinador de Verificadores y Clausuras de Atizapán de Zaragoza.

De 2006 a 2009 fungió como Sudirector de Promoción y Desarrollo del Instituto Municipal de la Mujer Atizapense.

De 2010 a 2015 se desempeñó como Director de la Constructora y Comercializadora Fénix.

Entre 2015 y 2018 fungió como Diputado Federal en la Legislatura LXIII por el PAN, durante ese periodo fue Coordinador de los diputados federales del Estado de México por el partido.

De 2021 a 2024 fue Diputado local de la LXI Legislatura del Estado de México.

En septiembre de 2025 se sumó oficialmente al Grupo Parlamentario de Morena en la LXII Legislatura del Congreso del Estado de México.