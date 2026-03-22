Quién es Rafael Reyes Reyes: el nombre del diputado de Morena en Morelos, cobró relevancia luego de que la periodista Verónica Bacaz lo acusara de haberla amenazado tras revelar presuntos actos de corrupción.

Ante esta situación, la periodista y corresponsal de Morelos responsabilizó al diputado Rafael Reyes Reyes de cualquier daño que pudiera sufrir su hijo, familia o compañeros del gremio.

¿Quién es Rafael Reyes Reyes? Diputado de Morena en Morelos

Rafael Reyes Reyes es un funcionario público mexicano, quien actualmente se desempeña como diputado local en el Congreso del estado de Morelos por el partido Morena.

Su carrera se ha desarrollado principalmente en áreas de gestión social, comunicación pública y administración gubernamental.

¿Quién es Rafael Reyes Reyes? Diputado de Morena en Morelos

En su labor legislativa, ha impulsado propuestas enfocadas en temas sociales, como fortalecer los derechos laborales de las personas con discapacidad.

Sin embargo, su carrera se vio ensombrecida luego de que medios lo señalaran por nepotismo al interior de su administración, incumplimiento de pagos, así como la adquisición de dos inmuebles.

¿Cuántos años tiene Rafael Reyes Reyes?

El sitio “Saber Votar” refiere que Rafael Reyes Reyes tendría 53 años en el 2026.

¿Quién es la esposa de Rafael Reyes Reyes?

Aunque no hay información referente a su esposa o hijos, el diputado Rafael Reyes Reyes ha sido señalado por presuntas prácticas de nepotismo.

Por ejemplo, se le acusa de haber designado a su cuñado David Iván Ortiz Muñoz como suplente al frente del Ayuntamiento de Jiutepec en 2024.

Diputado de Morena es señalado por amenazas a periodista Verónica Bacaz (Redes Sociales)

¿Qué estudió Rafael Reyes Reyes?

De acuerdo con información pública, Rafael Reyes Reyes es egresado de la Licenciatura de Administración, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿En qué ha trabajado Rafael Reyes Reyes?

Rafael Reyes Reyes se desempeña como coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de Morelos.

Su trayectoria incluye:

Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) delegación Morelos

Dirección del Sistema Morelense de Radio y Televisión

Oficialía Mayor del Congreso del Estado de Morelos

Secretaria Municipal de Jiutepec Subsecretaria de Gobierno en Puebla

Presidente Municipal de Jiutepec en el periodo 2019 – 2021 y 2022 – 2024

Rafel Reyes Reyes es acusado por la periodista Verónica Bacaz de amenazas

A través de un video difundido en redes, la periodista Verónica Bacaz compartió documentos que inculparían al diputado morenista Rafel Reyes Reyes en delitos de corrupción y nepotismo.

En documentos oficiales del Registro Público de la Propiedad, presentados por Verónica Bacaz, se denuncia la adquisición de dos propiedades de Reyes Reyes mientras éste era presidente municipal de Jiutepec.

Diputado de Morena es señalado por amenazas a periodista Verónica Bacaz (Especial)

Del 2019 al 2024, según la periodista, el diputado adquirió:

Un departamento en una de las zonas más exclusivas de Cuernavaca, valuado en 3.7 millones de pesos

Un terreno valuado en más de un millón de pesos que, tras su edificación, ronda los 3 millones de pesos

A raíz de esos señalamientos, lo que se suma a denuncias por adeudos a un convenio de publicidad en el 2024 por la cantidad de 120 mil pesos, la periodista acusó a Rafael Reyes Reyes de haberla amenazado.

“Quiero que se activen los Mecanismo de Protección para Periodistas, porque si le pasa algo a mi, a mi familia y compañeros, se investigue principalmente a Rafael Reyes Reyes” periodista Verónica Bacaz