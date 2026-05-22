La tarde del jueves 21 de mayo se reportó una nueva agresión dentro de las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Sur (CCH Sur), dejando un alumno herido con arma blanca.

La dirección de CCH Sur informó que la agresión se había dado durante una “riña de estudiantes” dentro de las instalaciones; sin embargo, familiares de la víctima detallan que fue un ataque planeado.

De acuerdo con autoridades, el alumno fue citado en el baño, donde lo esperaban otros cuatro alumnos armados con navajas; sufrió heridas en uno de sus brazos por lo que recibió atención médica.

Nueva agresión en CCH Sur deja a un alumno herido con arma blanca (CCH Sur)

Agreden a otro alumno con arma blanca dentro de CCH Sur

Un alumno de CCH Sur resultó lesionado con arma blanca tras un encuentro con otros estudiantes del plantel en los baños del edificio N, según confirmaron autoridades escolares.

Tras la agresión, el alumno recibió atención médica inmediata en el plantel y personal jurídico del CCH acompañó al estudiante para presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.

Según la versión oficial, el ataque se dio durante una riña entre alumnos alrededor del mediodía del jueves, pero familiares de la víctima denunciaron en redes sociales que el ataque habría sido planeado.

Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre la agresión ni se notificó sobre una suspensión de actividades en el plantel. CCH sur realizó la Feria de la Administración como se tenía planeado.

El caso volvió a encender las alertas sobre la seguridad en el CCH Sur, luego del ataque en septiembre de 2025, cuando un estudiante murió tras ser agredido con un arma blanca dentro del mismo plantel.