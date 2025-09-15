Morena en la Cámara de Diputados está en polémica por una nueva iniciativa para modificar los días de vacaciones en la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Se trata de una iniciativa que en la que la diputada Carina Piceno Navarro adopta ideas del modelo francés para donar días de vacaciones entre empleados.

No obstante, esta iniciativa ha sido criticada debido a que se centra en la donación de días de vacaciones por parte de trabajadores y no recae en el patrón.

Además, algunas críticas van en el sentido de que lo que se debería garantizar un Sistema Nacional de Cuidados en el que se garanticen servicios públicos de calidad para infancias, personas mayores, con discapacidad, que no afecten las oportunidades de empleo y inmovilidad social de las familias.

Morena en Cámara de Diputados: No es “ocurrencia” la donación de días de vacaciones

Otra de las críticas es que Morena tiene pendiente la iniciativa de la reducción de la jornada laboral de 40 horas.

Carina Piceno Navarro dijo que no es una ocurrencia y en Francia ya existe esta donación de días de vacaciones desde el año 2014 y surgió a partir del caso de Christophe Germain quien tuvo que quedarse en casa para cuidar a su hijo de 11 años quien padecía cáncer de hígado .

¿Cómo de donarían días de vacaciones entre trabajadores? Solo aplica en casos de salud

La iniciativa de Morena en la Cámara de Diputados no aplicaría para donar días para descanso si no en casos específicos de salud y cuidados necesarios para:

Pariente enfermo

Persona con discapacidad

Extender la licencia de maternidad o paternidad

La forma en la que podría ser posible es que el trabajador que necesite la donación deberá solicitarlas a su patrón, presentar un comprobante de que un familiar o pariente está enfermo o de licencia de maternidad o paternidad.

Una vez que se haya hecho esta solicitud, en un máximo de 18 horas se deberá publicar la solicitud al interior de la empresa para que otros trabajadores le donen de manera voluntaria días de vacaciones.

Los trabajadores que lo acepten deberán presentar un escrito para donar sus días de vacaciones al solicitante.