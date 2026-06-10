Antonio Molina Díaz, excoordinador general de Centros Federales de Readaptación Social bajo el mando de Genaro García Luna, ha estado en la mira de la Fiscalía General de la República desde enero de 2022.

Año en que fue imputado junto con otros 15 exfuncionarios del sistema penitenciario por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos, técnica utilizada para la desviación de recursos públicos.

Delito por el que este 2026, tras investigaciones, fue vinculado a proceso.

¿Quién es Antonio Molina Díaz?

Antonio Molina Díaz se desempeñó como Coordinador General de los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) entre 2013 y 2018, bajo el mando del ex Secretario de Segurida Pública, Genaro García Luna.

Antonio Molina Díaz es detenido por peculado; fue colaborador de García Luna (Michelle Rojas / SDPnoticias)

A lo largo de su gestión, suscribió contratos para la construcción de ocho centros penitenciarios federales durante las administraciones de los expresidentes de México, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

¿Qué edad tiene Antonio Molina Díaz?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Antonio Molina Díaz y, por tanto, su edad.

¿Quién es la esposa de Antonio Molina Díaz?

Se desconoce esta información sobre Antonio Molina Díaz.

¿Cuántos hijos tiene Antonio Molina Díaz?

En registros públicos no se da esta información sobre Antonio Molina Díaz.

¿Qué estudió Antonio Molina Díaz?

Antonio Molina Díaz se tituló como abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad Juárez.

¿En qué ha trabajado Antonio Molina Díaz?

En 1995, Antonio Molina Díaz se desempeñó como Jefe de la Secretaría Auxiliar del Departamento Jurídico en el Centro de Readaptación Social Número 1 en el estado de Durango.

Entre 1997 y 2001 formó parte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, se desempeñó como Subdirector jurídico en la colonia penal de Islas Marías.

En julio de 2001 y octubre de 2002, dirigió el Departamento de Registro de Títulos y Expedición de Cédulas de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Ese mismo año 2002 y hasta el 2011, fue director de tres prisiones en Durango:

Cereso 1

Centro Distrital de Readaptación Social (Cedireso) Número 1

Cereso Número 3

De 2013 a 2018, fungió como Director y Coordinador general de los centros penitenciarios federales en el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS).

En 2019 ocupó la Dirección General de Regulación y Archivo Migratorio, área del Instituto Nacional de Migración (INM).

Ese mismo año estuvo a cargo de la Dirección General de Control y Verificación Migratoria.

Vinculan a proceso a Antonio Molina Díaz por delincuencia organizada y peculado

A siete días de su detención en alcaldía Miguel Hidalgo, Antonio Molina Díaz fue vinculado a proceso por delincuencia organizada y peculado.

Se le acusa de ser parte de una red criminal encabezada por Genaro García Luna en la que participaron familiares y socios del ex Secretario de Seguridad Pública.

De acuerdo con indagatorias de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), Antonio Molina Díaz habría participado en el desvío de cinco mil millones de pesos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) mediante contratos simulados y empresas fachada.

Como medida cautelar, un juez impuso prisión preventiva oficiosa así como dio un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Actualmente se encuentra en El Altiplano, donde hará frente a su proceso jurídico.