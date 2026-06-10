Antonio Molina Díaz, excolaborador de Genaro García Luna, fue vinculado a proceso por delincuencia organizada y peculado.

El Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), aportó a la FGR pruebas suficientes que confirmarían que el excoordinador general de Centros Federales de Readaptación Social, suscribió contratos para desviar recursos públicos.

Ante esto, un juez le impuso como medida cautelar prisión preventiva oficiosa así como dio un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

¿De qué se le acusa a Antonio Molina Díaz?

A Antonio Molina Díaz, excoordinador general de Centros Federales de Readaptación Social entre 2013 y 2018, se le relaciona con el desvío de cinco mil millones de pesos del sistema penitenciario federal mediante contratos simulados y empresas fachada.

De acuerdo con indagatorias de la FEMDO, Antonio Molina Díaz habría participado en una red delictiva encabezada por Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública.

Antonio Molina Díaz es detenido por peculado; fue colaborador de García Luna (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Con la colaboración de familiares y socios de García Luna, se desviaron los recursos públicos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS).

Durante su gestión, el funcionario suscribió contratos para la construcción de ocho centros penitenciarios federales.

El pasado 3 de junio, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ejecutaron la orden de aprehensión en su contra.

Molina Díaz fue detenido en la colonia Anáhuac, alcaldía Miguel Hidalgo, en CDMX.

Al momento de su captura, portaba identificaciones apócrifas, teléfonos celulares y llevaba consigo efectivo: dos mil 500 dólares (43, 484 pesos) y 36 mil 590 pesos, reporta el portal La Silla Rota.

Se le trasladó al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, también conocido como El Altiplano, en el Estado de México, donde se llevará a cabo su proceso jurídico.