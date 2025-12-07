Hoy domingo 7 de diciembre se dio a conocer la muerte de Miguel Ángel Chico Herrera, quien se desempeñaba como secretario Técnico de la Jucopo en la Cámara de Senadores.

Fue la familia del legislador quien confirmó la muerte de Miguel Ángel Chico Herrera, después de un tiempo de estar luchando contra una grave enfermedad.

Pero, ¿quién era Miguel Ángel Chico Herrera? Te contamos acerca de este político mexicano.

¿Quién fue Miguel Ángel Chico Herrera?

Miguel Ángel Chico Herrera fue un periodista y político mexicano, originario del estado de Guanajuato.

Contaba con más de 20 años de trayectoria política, desempeñando diversos puestos durante este periodo de tiempo.

Asimismo, dirigió por más de 10 años un periódico en su entidad de origen, el cual dejó para enfocarse en su carrera política.

Miguel Ángel Chico Herrera (Francisco Martinez/CUARTOSCURO / Cuartoscuro)

¿Qué edad tenía Miguel Ángel Chico Herrera?

Miguel Ángel Chico Herrera nació el 17 de marzo de 1961 y murió el 7 de diciembre de 2025. Por ello, el secretario técnico de la Jucopo en el Senado tenía 64 años al momento de su muerte.

¿Quién era la esposa de Miguel Ángel Chico Herrera?

Miguel Ángel Chico Herrera se encontraba casado con Mausita Rodriguez Nieto.

¿Qué signo zodiacal era Miguel Ángel Chico Herrera?

Miguel Ángel Chico Herrera nació un 17 de marzo, por lo que de acuerdo con la astrología occidental era del signo zodiacal Pscis.

¿Cuántos hijos tuvo Miguel Ángel Chico Herrera?

Miguel Ángel Chico Herrera era padre de dos hijos; Eugenia y Alfonso , este último dedicado a la vida sacerdotal.

Miguel Ángel Chico Herrera con su esposa Mausita Rodriguez Nieto y sus dos hijos (Mausita Rodriguez / FB)

¿Qué estudió Miguel Ángel Chico Herrera?

Miguel Ángel Chico Herrera contaba con la Licenciatura en Derecho, además de una especialización en Derecho Notarial.

¿En qué ha trabajado Miguel Ángel Chico Herrera?

Miguel Ángel Chico Herrera se dedicó gran parte de su vida al periodismo, política y a la administración pública.

Desempeñó una gran variedad de cargos como:

Secretario Particular del Presidente Municipal en Irapuato

Secretario Particular del Secretario de Finanzas estatal, Guanajuato

Director de Estudios Fiscales de Guanajuato

De 1998 al 2000 fue director del periódico El Sol del Bajío, con sede en Celaya, Guanajuato, para posteriormente incursionar en la política.

Presidente del Comité Directivo del PRI en Celaya

Candidato a la presidencia municipal de Celaya

Presidente del Comité Estatal por el PRI en Celaya

Diputado local en Guanajuato

Senador de la República

Miguel Ángel Chico Herrera (Cuartoscuro / Cuartoscuro)

Murió Miguel Ángel Chico Herrera, secretario Técnico de la Jucopo del Senado

Este domingo se confirmó la muerte de Miguel Ángel Chico Herrera a los 64 años de edad, tras años de luchar contra un linfoma de No Hodgkin Folicular.

A los mensajes de despedida se sumó la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, quien se refirió del senador como “un compañero comprometido y dispuesto por el pueblo de México”.

Lamento profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Chico Herrera, compañero Secretario Técnico de la JUCOPO en el @senadomexicano, comprometido y dispuesto al trabajo por el pueblo de México.

Mi solidaridad con su familiares, amistades y seres queridos.

Que descanse en paz. pic.twitter.com/CmbGHePrgo — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) December 7, 2025

La senadora por Guanajuato, Kikis Magaña, se sumó a los mensajes tras la muerte de Miguel Ángel Chico Herrera, compartiendo una esquela a través de sus redes sociales.

La legisladora del Partido Verde lamentó la muerte de Chico Herrera, enviando también un mensaje de solidaridad y cariño para la familia del político mexicano.