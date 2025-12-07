Erick Mancilla, hijo del exsecretario municipal de Huitzilac, Morelos, fue asesinado a balazos en la colonia Cantarranas, de Cuernavaca.

Se trata del tercer asesinato contra la familia Mancilla, luego de que su padre, el exsecretario municipal, Alejandro Mancilla Cueto, fue asesinado en el mes de abril de 2025 afuera de la presidencia municipal de Huitzilac.

El tercer asesinato ocurrió en mayo de 2025 contra José Luis Mancilla Cueto, expresidente de Bienes Comunales y hermano de Alejandro Mancilla Cueto, sobre la carretera federal México-Cuernavaca.

Asesinan a Erick Mancilla, aún no hay detenidos ni líneas de investigación

Por el crimen de Erick Mancilla no hay detenidos. Personal de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró once casquillos percutidos y un cargador.

Las autoridades no han dado a conocer posibles líneas de investigación y si el caso tiene que ver con los asesinatos a otros miembros de su familia.

Asesinan a Erick Mancilla cerca del centro de Cuernavaca

Erick Mancilla era paramédico y su asesinato ocurrió aproximadamente a las 14:00 horas de este sábado 6 de diciembre en la colonia Cantarranas, de Cuernavaca.

El ataque ocurrió sobre la avenida Atlacomulco, cerca de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del gobierno del Estado de Morelos.

Aunque llegaron paramédicos y servicios de emergencia al lugar, el joven murió y las autoridades certificaron su deceso.