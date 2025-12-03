Rafael Ochoa Guzmán, quien fue Secretario General Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), murió a los 75 años.
Mediante un comunicado, la familia Ochoa Valdivia hizo pública la muerte de Rafael Ochoa Guzmán, a quien describen como un padre ejemplar, esposo y abuelo.
Pero sobre todo un líder magisterial, que dedicó su vida a la educación, al servicio y la defensa del magisterio.
Así como agradecen el respeto, las muestras de cariño y la solidaridad en estos momentos tan difíciles.
¿De qué murió Rafael Ochoa Guzmán, senador y ex líder del SNTE?
Hasta el momento se desconoce la causa de la muerte de Rafael Ochoa Guzmán, senador y ex líder del SNTE.
Pese a que sus colegas confirmaron su deceso este miércoles 3 de diciembre, Rafael Ochoa Guzmán murió el 2 de diciembre en Huatusco, Veracruz.
Figuras políticas están reaccionando a la muerte; vía redes sociales envían sus condolencias.
Y es que Rafael Ochoa Guzmán, fue diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y senador por el extinto Partido Nueva Alianza (Panal).
Conoció, trabajó y convivió con conocidas figuras políticas, entre ellos, con la morenista, Delfina Gómez Álvarez, quien mediante la red social X, expresa sus condolencias a los familiares.
“Lamento profundamente el fallecimiento de nuestro compañero el Mtro. Rafael Ochoa Guzmán, ex Senador de la República y Líder Sindical. A sus familiares, amistades y a la comunidad magisterial, les expreso mi solidaridad y acompañamiento en este momento de difícil”Delfina Gómez Álvarez. Gobernadora Constitucional del Estado de México
De igual manera lo hace el Secretario de Educación Pública de México, Mario Delgado, quien acompaña en su dolor a familiares, amigos y compañeros del senador.
La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, también expresó su pésame así como los integrantes de la ANPAF y la FENAPAF.
Instituciones educativas están recordando su papel en el SNTE, así como secciones sindicales destacan su labor. Descanse en paz.