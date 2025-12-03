Rafael Ochoa Guzmán, quien fue Secretario General Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), murió a los 75 años.

Mediante un comunicado, la familia Ochoa Valdivia hizo pública la muerte de Rafael Ochoa Guzmán, a quien describen como un padre ejemplar, esposo y abuelo.

Pero sobre todo un líder magisterial, que dedicó su vida a la educación, al servicio y la defensa del magisterio.

Así como agradecen el respeto, las muestras de cariño y la solidaridad en estos momentos tan difíciles.

Muere Rafael Ochoa Guzmán (@EnBogaMx / Red Social X)

¿De qué murió Rafael Ochoa Guzmán, senador y ex líder del SNTE?

Hasta el momento se desconoce la causa de la muerte de Rafael Ochoa Guzmán, senador y ex líder del SNTE.

Pese a que sus colegas confirmaron su deceso este miércoles 3 de diciembre, Rafael Ochoa Guzmán murió el 2 de diciembre en Huatusco, Veracruz.

Figuras políticas están reaccionando a la muerte; vía redes sociales envían sus condolencias.

Y es que Rafael Ochoa Guzmán, fue diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y senador por el extinto Partido Nueva Alianza (Panal).

Conoció, trabajó y convivió con conocidas figuras políticas, entre ellos, con la morenista, Delfina Gómez Álvarez, quien mediante la red social X, expresa sus condolencias a los familiares.

“Lamento profundamente el fallecimiento de nuestro compañero el Mtro. Rafael Ochoa Guzmán, ex Senador de la República y Líder Sindical. A sus familiares, amistades y a la comunidad magisterial, les expreso mi solidaridad y acompañamiento en este momento de difícil” Delfina Gómez Álvarez. Gobernadora Constitucional del Estado de México

Delfina Gómez Álvarez expresa sus condolencias por la muerte de Rafael Ochoa Guzmán (@delfinagomeza / Red Social X)

De igual manera lo hace el Secretario de Educación Pública de México, Mario Delgado, quien acompaña en su dolor a familiares, amigos y compañeros del senador.

Mario Delgado expresa sus condolencias por la muerte de Rafael Ochoa Guzmán (@mario_delgado / Red Social X)

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, también expresó su pésame así como los integrantes de la ANPAF y la FENAPAF.

Instituciones educativas están recordando su papel en el SNTE, así como secciones sindicales destacan su labor. Descanse en paz.