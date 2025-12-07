Se confirmó la muerte de Miguel Ángel Chico Herrera, secretario técnico de la Jucopo del Senado, la mañana del domingo 7 de diciembre de 2025.

Laura Itzel Castillo compartió en X el pésame para familiares y amigos de Miguel Ángel Chico Herrera, el reconocido político guanajuatense.

Gerardo Fernández Noroña también se unió a los mensajes por la muerte de Miguel Ángel Chico Herrera, a quien describió como “un compañero gentil y considerado”. Asimismo, hizo una mención especial para Adán Augusto López, presidente de la Jucopo.

Lamento profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Chico Herrera, compañero comprometido y dispuesto al trabajo por el pueblo de México.

Mis solidaridad con su familiares, amistades y seres queridos.

Mis solidaridad con su familiares, amistades y seres queridos.

Que descanse en paz.

Lamento mucho el fallecimiento de Miguel Ángel Chico Herrera. Secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política de @senadomexicano. Fue siempre un compañero gentil y considerado. Mi solidaridad para familiares y amigos, y en especial, para @adan_augusto.

