Se confirmó la muerte de Miguel Ángel Chico Herrera, secretario técnico de la Jucopo del Senado, la mañana del domingo 7 de diciembre de 2025.
Laura Itzel Castillo compartió en X el pésame para familiares y amigos de Miguel Ángel Chico Herrera, el reconocido político guanajuatense.
Gerardo Fernández Noroña también se unió a los mensajes por la muerte de Miguel Ángel Chico Herrera, a quien describió como “un compañero gentil y considerado”. Asimismo, hizo una mención especial para Adán Augusto López, presidente de la Jucopo.
Nota en desarrollo. En breve más información...