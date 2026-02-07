La noche del jueves 5 de febrero fue asesinado el creador de contenido Juan Diego Maldonado mejor conocido como “El Chabelo”, en Huixtla, Chiapas.

El asesinato tuvo lugar en la colonia Esquipulas de Huixtla, en el local de tatuajes desde el cual realizaba su contenido, dedicado al humor y denunciar al gobierno municipal.

Chiapas: asesinan al creador de contenido “El Chabelo” en Huixtla

De acuerdo con los reportes, fue la noche del jueves 5 de febrero que dos sujetos armados ingresaron al local de tatuajes en el que se encontraba “El Chabelo”, a quien dispararon en al menos ocho ocasiones tras identificarlo.

Se menciona que los perpetradores entraron fingiendo estar interesados por un tatuaje, por lo cual ni “El Chabelo” ni sus acompañantes sospecharon, sin embargo desenfundaron sus armas y dispararon a quemarropa.

“El Chabelo” recibió ocho disparos, dos en la cabeza y seis en el abdomen, por lo cual las autoridades señalan que murió al instante; ya se encuentran investigando lo ocurrido aunque no hay detenidos.

El ataque dejó a los dos acompañantes de “El Chabelo” heridos, tal como reportaron, por lo cual fueron llevados de emergencia al hospital y el último informe revelaba que estaban graves.

Creador de contenido "El Chabelo" fue asesinado en Huixtla, Chiapas (Qué ocurrió aquí vía Facebook)

Asesinato de “El Chabelo”: señalan como posible causa su tipo de contenido

Se ha mencionado en redes que el tipo de contenido de “El Chabelo” sería el causante de su asesinato en Huixtla, Chiapas, ya que criticaba en sus redes al gobierno municipal y sus obras inconclusas.

Ya que pese a realizar parodias y comedia también compartía detalles de Huixtla, por lo cual había sido llamado un “pseudoperiodista” en un programa de radio de Manuel Estrada sólo horas antes de su muerte.

En el mismo, el director de comunicación municipal de Huixtla había señalado los ataques desde páginas falsas, las cuales definió sin escrúpulos, ya que además de burlarse, también buscaban llamar la atención.

Los internautas apuntaron que dicho comentario hacía referencia al contenido de “El Chabelo”, sin embargo añadieron que Manuel Estrada lo habría amenazado, al señalar que los “cibers” debían cuidarse.