Jeffrey Goettman es un funcionario público de Estados Unidos que actualmente funge como representante comercial adjunto para el país, pero ¿qué más se sabe de él?

Te compartimos quién es Jeffrey Goettman con estos datos:

Quién es

Edad

Esposa

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

¿Quién es Jeffrey Goettman?

Jeffrey Goettman es embajador y se desempeña como representante comercial adjunto de Estados Unidos para África, Hemisferio Occidental, Europa y Oriente Medio.

La carrera de Jeffrey Goettman ha estado enfocada en la política y finanzas en distintas áreas como jefe de gabinete, director de operaciones políticas de campaña, entre otros.

El actual trabajo de Jeffrey Goettman no es el primero que tiene junto a Donald Trump, pues anteriormente cuando fue presidente de Estados Unidos se desempeñó como vicepresidente ejecutivo y director de operaciones del Banco de Exportación e Importación.

En el aspecto personal, Jeffrey Goettman también es entrenador de basquetbol para equipos infantiles.

¿Qué edad tiene Jeffrey Goettman?

Se desconoce qué edad tiene Jeffrey Goettman.

¿Quién es la esposa de Jeffrey Goettman?

La esposa de Jeffrey Goettman es Ann Goettman.

¿Qué signo zodiacal es Jeffrey Goettman?

Se desconoce el signo zodiacal de Jeffrey Goettman, pues no se conoce su fecha exacta de nacimiento.

¿Cuántos hijos tiene Jeffrey Goettman?

Jeffrey Goettman tiene tres hijos, pero desconocen sus identidades.

Jeffrey Goettman, representante comercial de Estados Unidos. (ustr.gov)

¿Qué estudió Jeffrey Goettman?

Jeffrey Goettman estudió Economía e Informática en la Universidad de Duke, además de haber obtenido un MBA en la Escuela de Negocios de Stanford.

¿En qué ha trabajado Jeffrey Goettman?

Jeffrey Goettman es actualmente representante comercial adjunto de Estados Unidos. Además ha tenido otros trabajos como:

Jefe de gabinete de Glenn Youngkin

Director de transición de Glenn Youngkin

Políticas de campaña de Glenn Youngkin

Vicepresidente ejecutivo del Banco de Exportación e Importación

Director de operaciones del Banco de Exportación e Importación

Accesos de finanzas nacional de Departamento del Tesoro

Asimismo, estos han sido los trabajos que Jeffrey Goettman ha tenido en el sector privado: