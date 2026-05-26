Enrique Inzunza se presentó este martes 26 de mayo ante la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán, luego de recibir un citatorio por las acusaciones de Estados Unidos.

De acuerdo con la información, el senador Enrique Inzunza ingresó a la FGR en Culiacán a bordo de una camioneta para atender el llamado de las autoridades.

Enrique Inzunza comparece ante la FGR en Culiacán tras citatorio

El senador Enrique Inzunza fue citado por la FGR en medio de las investigaciones que se realizan tras las acusaciones de Estados Unidos sobre funcionarios vinculados con el narcotráfico.

Enrique Inzunza no acudirá a la Comisión Permanente (Cuartoscuro / Daniel Augusto)

A través de redes sociales fueron divulgadas las imágenes que muestran que Enrique Inzunza respondió al citatorio y acudió a las instalaciones de la sede de la FGR en Culiacán, Sinaloa.

Tras haberse dado a conocer el citatorio, se recalcó que Inzunza, así como otros funcionarios como Rubén Rocha Moya, acudirían como “testigos” de las investigaciones que realiza la FGR.

Cabe mencionar que, hasta el momento, el senador Enrique Inzunza sigue protegido por el fuero, pues no existe una solicitud formal de desafuero en el Congreso, reveló el diputado Hugo Eric Flores.

Hasta el cierre de esta edición, la FGR no ha informado si el senador volverá a ser requerido por las autoridades ni si la investigación avanzará hacia una etapa judicial.