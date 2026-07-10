Larry Curtis Parker fue señalado como el presunto piloto que llevó a El Mayo Zambada y a Joaquín Guzmán López a Estados Unidos donde fueron detenidos en julio de 2024.

Rosa Icela Rodríguez señaló el 29 de julio de 2024 que la Fiscalía General de la República (FGR) trabajaba en la identificación del piloto.

Esto luego de que Larry Curtis Parker pidiera la rectificación desde el gobierno de México ya que, aseguró, él no era el piloto de la aeronave que llegó a Nuevo México con los líderes del Cártel de Sinaloa.

El 8 de julio de 2026, la FGR informó que se identificó a Mauro Alberto Núñez Ojeda piloto que trasladó a los líderes criminales, con lo que se desvincula a Larry Curtis Parker del caso.

Larry Curtis Parker: El piloto que fue vinculado por error al caso de El Mayo Zambada

El pasado 25 de julio de 2024 Ismael “El Mayo” Zambada fue detenido tras llegar a un aeropuerto cercano a El Paso, Texas tras descender de una aeronave presuntamente pilotada por Larry Curtis Parker.

De acuerdo con las bitácoras de vuelo, la aeronave había partido desde Hermosillo, Sonora, junto con Joaquín Guzmán López y El Mayo Zambada.

Los documentos mostraban como único piloto a Larry Curtis Parker, ciudadano estadounidense con licencia 4119127, autoridades estadounidenses señalaron que el piloto no pertenece a ninguna agencia gubernamental dicho país.

Sin embargo el hombre de 64 años de edad no contaba con ninguna alerta migratoria ni historial criminal al momento de que se le relacionó con el caso.

En una primera instancia, la entonces secretaria de Seguridad dio a conocer el nombre del piloto que figuraba en los registros.

Posteriormente, señaló que él no participó en el vuelo en el que El Mayo Zambada llegó a Estados Unidos y pidió ser desvinculado del caso.

El 29 de julio de 2024, 4 días después de la detención de los líderes criminales, Rosa Icela Rodríguez señaló que la identidad del piloto era investigada por la FGR, así como el resto de la información conocida hasta ese momento.

Esto para corroborar de dónde partió el vuelo y con cuántos pasajeros, así como la verdadera identidad del piloto encargado del traslado.

“Es parte de las investigaciones que la Fiscalía General de la República está haciendo. Va a hacer todas las consideraciones de todas las entidades, aeropuertos, personal que hayan estado como testigos en este caso. Eso es parte de las investigaciones…estamos esperando más información sobre el vuelo, la ruta de las autoridades de Estados Unidos” Rosa Icela Rodríguez

Desvinculan a Larry Curtis Parker del caso de El Mayo Zambada

El pasado 8 de julio, la FGR confirmó la identificación del piloto en el caso de El Mayo Zambada, con lo que se desvinculó a Larry Curtis Parker.

Si bien no compartió el nombre del piloto, los datos presentados señalan a Mauro Alberto Nuñez Ojeda, quien fue detenido y entregado a Estados Unidos en agosto de 2025 junto con 25 líderes criminales más.

Larry Curtis Parker había señalado que en julio de 2024 realizó un vuelo rutinario y en soledad y aclaró que no tenía ningún vínculo con el narcotráfico.

Fue hasta el 8 de febrero de 2025 que Mauro Alejandro Núñez Ojeda, piloto de la aeronave que llevó a los líderes del narcotráfico, fue detenido en un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).