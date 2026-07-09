El War Eagles Air Museum, ubicado en Santa Teresa, Nuevo México, exhibe el avión Beechcraft King Air en el que llegaron a Estados Unidos Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López en julio de 2024.

La aeronave fue donada por el FBI como parte de un acuerdo para “educar” a la población sobre las operaciones contra el narcotráfico.

El museo, abierto desde 1982, alberga más de 40 aviones restaurados de distintas guerras y más de 60 autos clásicos, sumando ahora esta pieza emblemática.

Así es el War Eagles Air Museum, donde se exhibe el avión del Mayo Zambada

El War Eagles Air Museum exhibe un avión Beechcraft King Air, en el que llegaron El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López a Santa Teresa, Nuevo México, donde fueron detenidos.

Este museo está ubicado el Aeropuerto del Condado de Doña Anna en Santa Teresa, Nuevo México, alberga aviones de diferentes épocas de la aviación militar, así como de la historia automotriz.

El War Eagles Air Museum es un espacio de más de 5 mil metros cuadrados que se encuentra abierto y en operación desde el 13 de septiembre de 1982.

Este espacio alberga más de 40 aviones restaurados de la Segunda Guerra Mundial, así como de la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam, al que se suma el avión de El Mayo Zambada.

Asimismo, se exhiben más de 60 autos clásicos, camiones y motocicletas de entre 1908 y 1980.

Exhibición del War Eagles Air Museum (War Eagles Air Museum)

Entre los vehículos exhibidos que se encuentran en exhibición se encuentran modelos icónicos como:

cazas

bombarderos

aviones de entrenamiento

Exhibición del War Eagles Air Museum (War Eagles Air Museum / Apple Photos Clean Up)

Exhibición del War Eagles Air Museum (War Eagles Air Museum)

Así como el avión de El Mayo Zambada; se trata del Beechcraft King Air que será exhibido, según el acuerdo entre el FBI y el War Eagle Museum, por dos años.

Posteriormente el museo podrá mantener la propiedad del avión, ya sea que se mantenga en exhibición o no.

FBI participó en operativo para detener a El Mayo Zambada en Nuevo México

El FBI reconoció su participación en un operativo en el que se logró la “detención altamente compleja, secreta y audaz” de El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López.

A través de un documento que entregó al War Eagles Air Museum para educar a los visitantes sobre la presencia del avión de el Mayo Zambada, resaltó que dos agentes participaron en la detención de “dos de los fugitivos más buscados del mundo” cuando llegaron a Estados Unidos.

Esta operación, nombrada Air Kings, marcó el “fin del reinado de 4 décadas del líder indiscutible” del Cártel de Sinaloa, aseguró el FBI.

“El 25 de julio de 2024 un agente adjunto al caso y un agente del FBI, llevaron a cabo con éxito la detención altamente compleja, secreta y audaz de dos de los fugitivos más buscados del mundo. La operación Air Kings puso fin al reinado de cuatro décadas del líder indiscutible y fundador del cártel de Sinaloa, Ismael el Mayo Zambada García. Durante el operativo también fue detenido Joaquín Guzmán López, hijo del infame Joaquín El Chapo Guzmán Loera” FBI

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