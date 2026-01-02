A través de un comunicado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que se ha restablecido el 75% del servicio eléctrico en los estados afectados, tras sismo de 6.5 que se registró durante esta mañana del 2 de enero.

“A las 10:30 horas se ha restablecido el 75.93% del servicio en Guerrero, CDMX y Edomex”. CFE

Luego de que ante el sismo de 6.5 se activó el Sistema de Atención de Emergencias de la CFE, para realizar la verificación del estado operativo de la infraestructura eléctrica en los estados afectados.

CFE restablece 75% del servicio eléctrico en estados afectados tras sismo de 6.5 (CFE)

CFE sigue trabajando para restablecer el servicio eléctrico en su totalidad tras sismo de 6.5

Ante los detalles por el sismo de 6.5, la CFE también dijo que sigue trabajando para restablecer el servicio eléctrico en su totalidad.

Por lo que aún se tiene a más de 350 electricistas que continúan con los trabajos para recuperar el 100%, en coordinación con el Gobierno de México.

Ya que por el momento, la CFE aún mantiene a 2 líneas de transmisión fuera de servicio en los puntos:

Papagayo - Cruz Grande

Pinotepa-Ometepec

Además de que también la CFE se encuentra revisando las “alarmas y elementos de la red nacional de transmisión, así como equipo primario en las subestaciones” .

Asimismo, la CFE precisó que en los trabajos para restablecer el servicio eléctrico, también se tuvo el apoyo de 79 grúas, 138 vehículos, así como las líneas de servicio para la atención telefónica y en línea.