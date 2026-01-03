Sismo de magnitud 6.5 afectó a 16 municipios de Guerrero

Al menos 16 municipios del estado de Guerrero registraron afectaciones por el sismo de magnitud 6.5 del 2 de enero de 2026, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

De acuerdo con las autoridades, los 16 municipios afectados en Guerrero por el sismo, son:

Acapulco de Juárez San Marcos, Tecoanapa Las Vigas Ayutla de los Libres San Luis Acatlán Florencio Villarreal Malinaltepec Ometepec Juan R. Escudero Chilpancingo de los Bravo Eduardo Neri Chilapa de Álvarez Tixtla de Guerrero Coyuca de Benítez Huamuxtitlán

Los daños en Guerrero incluyen afectaciones en edificios y casas, desgajes de caminos, caídas de árboles y la muerte de una mujer al interior de su hogar tras el derrumbe de su techo en la localidad de Las Minas, San Marcos.

570 casas afectadas en San Marcos; más daños se registran en los 16 municipios de Guerrero

El presidente municipal de San Marcos, Misael Lorenzo Castillo, informó que suman más de 570 las casas afectadas tras el sismo magnitud 6.5 con epicentro en esa región de Guerrero.

Mujer murió en San Marcos (Tellez Adame)

Hasta ahora, el recuento de daños de Protección Civil indica que los municipios de Guerrero más afectados por el sismo de magnitud de 6.5, fueron:

Acapulco de Juárez: Se atendieron 19 reportes de fugas de gas LP, se retiró el escombro de 4 bardas colapsadas y se trabaja en el retiro de escombro de 18 derrumbes en las avenidas Escénica, Sinfonía del Mar y Calzada a Pie de la Cuesta

Chilpancingo de los Bravo: Las tres fugas de gas LP que se reportaron fueron atendidas, así como la limpieza por escombro de una barda colapsada

Chilapa de Álvarez: Se reporta un hospital afectado

Coyuca de Benítez: Se registraron 2 casas afectadas

Huamuxtitlán: Daños en 4 viviendas

En el resto de los 16 municipios afectados, los principales daños fueron derrumbes, caídas de árboles y postes, además de bardas colapsadas; sin embargo, operan con normalidad carreteras y aeropuertos.